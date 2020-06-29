Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).
Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Вкладчик1234 написав:Политические зомби, или франкенштейны. Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами
як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?
Меня лично он не торканул, но торканул достаточно много людей. И они имеют право голоса, и в какой-то мере определяют жизнь всей страны (и свою жизнь, и мою)
Поэтому, для того, чтобы знать куда движется страна, и куда она может двинуться, или куда её могут двинуть разного рода фанатики (хоть с томасами, хоть с кастрюлями, хоть в вышиванках, хоть голые) - в своих же личных интересах отслеживать происходящее в соседней "палате №6"
Вкладчик1234 написав:Политические зомби, или франкенштейны. Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами
як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?
Меня лично он не торканул, но торканул достаточно много людей. И они имеют право голоса, и в какой-то мере определяют жизнь всей страны (и свою жизнь, и мою)
Поэтому, для того, чтобы знать куда движется страна, и куда она может двинуться, или куда её могут двинуть разного рода фанатики (хоть с томасами, хоть с кастрюлями, хоть в вышиванках, хоть голые) - в своих же личных интересах отслеживать происходящее в соседней "палате №6"
якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить?
shapo написав:Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
Политические зомби, или франкенштейны. Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами
Пастор сдавший Крым с армовиром это как раз правильный тандем для выборов в никуда
centurionus написав:37%) Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).
Две новости для порохоботов: хорошая и плохая. Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад. Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал )))
wild.tomcat написав:якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить?
Вы наверно видите то, что хотите видеть. Я же и сказал, что эти фанатики имеют право голоса, поэтому определяют и свою, и мою, и жизнь всей страны. Как и фанатики без томоса. Поэтому я в своих же интересах наблюдаю "как проходит болезнь", активностью и агрессивностью "пациентов", и т.д.
Фанатики (с томосом или без) - особо не опасны.
А вот частные армии, или бандитские анклавы ("республики") по добыче янтаря, вырубке леса, перемещению контрабанды - представляют угрозу. С этих неподконтрольных образований и начинается сепаратизм (но почему-то они себя считают "сверх-патриотами")
Но в нашем случае - религиозными (или нет) фанатиками, частными армиями, неподконтрольными образованиями - руководят практически одни и те же люди
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 30 чер, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Реальная заработная плата в Украине в мае 2020 года к маю прошлого года выросла на 1,4%, номинальная - на 1,1%.
Как-то странно, в мае 2020 самый карантин, а зарплата на уровне 2019 года. Получается, что хоть количество рабочих мест сокращалось, но уровень оплаты работающим не изменился из-за карантина. Что логично, карантины заканчиваются, а вот подходящих сотрудников найти сложнее
"Кто эти враги? Федерация профсоюзов Украины, представители старых элит, которые в свое время формировали эти потоки и точно знают, как не допустить аудита, контроля, проверок, смену руководства и т.д.", - отметила Третьякова.
Враги у неё. Значит, она не только ляпает языком, но и действительно так думает о "детях очень низкого качества".
Автор этих строк уже не раз писал о том, как Игорь Коломойский со всей своей финансово-промышленной группой и его политическим и медийным прикрытием атакует Нацбанк, Приватбанк и финансовую систему, нанося удары со всех возможных сторон.
Но основное его оружие - суды. В них был подан целый ворох исков, призванных либо нанести прямой вред НБУ и его руководству, либо поставить под сомнение национализацию Привата
По словам потерпевшей, документов на квартиру они не имеют - им вручили только сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а еще стоит технический строительный номер, который, по ее словам, не соответствует номеру дома. Семья одной из жительниц не знала даже, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.
Ну кто бы мог подумать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Наш источник сообщает, что экс замминистра инфраструктуры Александра Клитина, может обвинить министра инфраструктуры Владислава Криклия в сексуальных домогательствах, а также озвучить ещё несколько имён из Правительства и Зе-команды. Источник поясняет, что после скандала с «корабельной сосной» у неё большие шансы, что ей поверят.