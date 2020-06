Додано: Вів 30 чер, 2020 18:26

freeze написав: Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell