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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 63686369637063716372>
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:26

  freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:33

  wild.tomcat написав:
  Вкладчик1234 написав:Политические зомби, или франкенштейны.
Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами :)


як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне :mrgreen: якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?


Меня лично он не торканул, но торканул достаточно много людей. И они имеют право голоса, и в какой-то мере определяют жизнь всей страны (и свою жизнь, и мою)

Поэтому, для того, чтобы знать куда движется страна, и куда она может двинуться, или куда её могут двинуть разного рода фанатики (хоть с томасами, хоть с кастрюлями, хоть в вышиванках, хоть голые) - в своих же личных интересах отслеживать происходящее в соседней "палате №6"
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:51

  Вкладчик1234 написав:
  wild.tomcat написав:
  Вкладчик1234 написав:Политические зомби, или франкенштейны.
Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами :)


як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне :mrgreen: якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?


Меня лично он не торканул, но торканул достаточно много людей. И они имеют право голоса, и в какой-то мере определяют жизнь всей страны (и свою жизнь, и мою)

Поэтому, для того, чтобы знать куда движется страна, и куда она может двинуться, или куда её могут двинуть разного рода фанатики (хоть с томасами, хоть с кастрюлями, хоть в вышиванках, хоть голые) - в своих же личных интересах отслеживать происходящее в соседней "палате №6"


якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:11

  lapay написав:
  shapo написав:Я так и знал что тут уникумы собрались

Які досі топчуть пласку землю і носять ярмолки з пейсами?
Пересічна людина цілком здатна розрізнити деталі великого човна на обрії, тим паче вночі, з ілюмінацією.


Не того дозорного на Титаник взяли , такие форумчане точно бы не провтыкали
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:12

  Вкладчик1234 написав:
  shapo написав:Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества

Политические зомби, или франкенштейны.
Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами :)


Пастор сдавший Крым с армовиром это как раз правильный тандем для выборов в никуда
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:15

  centurionus написав:37%)
Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).

Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.
Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.
Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал )))
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:16

  wild.tomcat написав:як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне :mrgreen: якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?

щось порохоботи не коментують пости де йдеться про фуфловість томосу.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:23

  wild.tomcat написав:якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить?

Вы наверно видите то, что хотите видеть.
Я же и сказал, что эти фанатики имеют право голоса, поэтому определяют и свою, и мою, и жизнь всей страны. Как и фанатики без томоса.
Поэтому я в своих же интересах наблюдаю "как проходит болезнь", активностью и агрессивностью "пациентов", и т.д.

Фанатики (с томосом или без) - особо не опасны.

А вот частные армии, или бандитские анклавы ("республики") по добыче янтаря, вырубке леса, перемещению контрабанды - представляют угрозу. С этих неподконтрольных образований и начинается сепаратизм (но почему-то они себя считают "сверх-патриотами")

Но в нашем случае - религиозными (или нет) фанатиками, частными армиями, неподконтрольными образованиями - руководят практически одни и те же люди
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 30 чер, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:24

Ітогі подвєдьом. 2020-06-30

Ітогі подвєдьом. 2020-06-30

1) Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%
Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3% меньше показателя 2018 года.

Реальная зарплата за месяц выросла на 1,1% - Госстат
Реальная заработная плата в Украине в мае 2020 года к маю прошлого года выросла на 1,4%, номинальная - на 1,1%.

Как-то странно, в мае 2020 самый карантин, а зарплата на уровне 2019 года.
Получается, что хоть количество рабочих мест сокращалось, но уровень оплаты работающим не изменился из-за карантина.
Что логично, карантины заканчиваются, а вот подходящих сотрудников найти сложнее

2) Боднар: Нам надо ментально быть готовыми к тому, что РФ не остановится перед использованием ВС для достижения своих целей
Мнение о возможности перехода учений Вооруженных сил России "Кавказ 2020" в военное наступление разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков

Но у Бубочки в голове война уже закончилась

3) Кулеба объяснил, почему Украина не может требовать от РФ компенсации за аннексию Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил требование компенсации от России за аннексию Крыма, поскольку это навредит стратегии о незаконной оккупации территорий Украины.

То есть, если даже РФ и вернёт Крым Украине, то никаких компенсаций требовать не будем ? "Отличная"(!) позиция
Нее, нее и вернуть территории, и выплатить компенсацию

4) Пожизненный срок: Кадыров хочет, чтобы Путин правил до смерти
Глава Чечни выступил за поправки к Конституции РФ, которые позволят Путину остаться у власти до 2036 года.

5) Газпром резко увеличил транзит через Украину из-за остановки Турецкого потока
За месяц транзит газа по южной ветке ГТС Украины вырос на 50%

6) Нардеп Третьякова с трибуны Рады объяснила свои слова о "детях очень низкого качества" (видео)
"Кто эти враги? Федерация профсоюзов Украины, представители старых элит, которые в свое время формировали эти потоки и точно знают, как не допустить аудита, контроля, проверок, смену руководства и т.д.", - отметила Третьякова.

Враги у неё.
Значит, она не только ляпает языком, но и действительно так думает о "детях очень низкого качества".

7) Цирк дю Солей заявил о банкротстве из-за коронавируса
Цирк дю Солей не в состоянии погасить долги в $1 млрд и вынужден объявить себя банкротом


PS. Вечернее чтиво
Конституционный суд: по Украине - главным калибром
Автор этих строк уже не раз писал о том, как Игорь Коломойский со всей своей финансово-промышленной группой и его политическим и медийным прикрытием атакует Нацбанк, Приватбанк и финансовую систему, нанося удары со всех возможных сторон.

Но основное его оружие - суды. В них был подан целый ворох исков, призванных либо нанести прямой вред НБУ и его руководству, либо поставить под сомнение национализацию Привата


PPS. Взрыв на Позняках. Люди не могут попасть в выданные Зеленским квартиры
По словам потерпевшей, документов на квартиру они не имеют - им вручили только сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а еще стоит технический строительный номер, который, по ее словам, не соответствует номеру дома. Семья одной из жительниц не знала даже, на каком этаже квартира.
В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.

Ну кто бы мог подумать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:30

Наш источник сообщает, что экс замминистра инфраструктуры Александра Клитина, может обвинить министра инфраструктуры Владислава Криклия в сексуальных домогательствах, а также озвучить ещё несколько имён из Правительства и Зе-команды.
Источник поясняет, что после скандала с «корабельной сосной» у неё большие шансы, что ей поверят.

:)

https://t.me/legitimniy/4375
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 30 чер, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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