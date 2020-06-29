Додано: Вів 30 чер, 2020 19:24

Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3% меньше показателя 2018 года.

Реальная заработная плата в Украине в мае 2020 года к маю прошлого года выросла на 1,4%, номинальная - на 1,1%.

Мнение о возможности перехода учений Вооруженных сил России "Кавказ 2020" в военное наступление разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил требование компенсации от России за аннексию Крыма, поскольку это навредит стратегии о незаконной оккупации территорий Украины.

Глава Чечни выступил за поправки к Конституции РФ, которые позволят Путину остаться у власти до 2036 года.

За месяц транзит газа по южной ветке ГТС Украины вырос на 50%

"Кто эти враги? Федерация профсоюзов Украины, представители старых элит, которые в свое время формировали эти потоки и точно знают, как не допустить аудита, контроля, проверок, смену руководства и т.д.", - отметила Третьякова.

Цирк дю Солей не в состоянии погасить долги в $1 млрд и вынужден объявить себя банкротом

Автор этих строк уже не раз писал о том, как Игорь Коломойский со всей своей финансово-промышленной группой и его политическим и медийным прикрытием атакует Нацбанк, Приватбанк и финансовую систему, нанося удары со всех возможных сторон.



Но основное его оружие - суды. В них был подан целый ворох исков, призванных либо нанести прямой вред НБУ и его руководству, либо поставить под сомнение национализацию Привата

По словам потерпевшей, документов на квартиру они не имеют - им вручили только сертификаты. На них есть только фото подписи директора застройщика, а еще стоит технический строительный номер, который, по ее словам, не соответствует номеру дома. Семья одной из жительниц не знала даже, на каком этаже квартира.

В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.

Ітогі подвєдьом. 2020-06-30Как-то странно, в мае 2020 самый карантин, а зарплата на уровне 2019 года.Получается, что хоть количество рабочих мест сокращалось, но уровень оплаты работающим не изменился из-за карантина.Что логично, карантины заканчиваются, а вот подходящих сотрудников найти сложнееНо у Бубочки в голове война уже закончиласьТо есть, если даже РФ и вернёт Крым Украине, то никаких компенсаций требовать не будем ? "Отличная"(!) позицияНее, нее и вернуть территории, и выплатить компенсациюВраги у неё.Значит, она не только ляпает языком, но и действительно так думает о "детях очень низкого качества".PS. Вечернее чтивоPPS.Ну кто бы мог подумать