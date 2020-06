Додано: Вів 30 чер, 2020 20:08

Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).

Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.

Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.

Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell