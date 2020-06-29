Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Лесная мафия" Украины, а также «западные лобби» начала тратить колоссальные деньги, чтобы разогнать месседж, что потоп на Западной Украине не из-за вырубки леса, а из-за мощного дождя. Обороты незаконной вырубки леса в Украине составляют около 6 млрд. гривен в год, но официально по документам фиксируют в 6-7 раз меньше. В коррупционную схему по вырубке леса в Украине втянуто и Гослесагентство, которое «крышует» и получает откаты от «черных лесорубов».
Вкладчик1234 написав: Фанатики (с томосом или без) - особо не опасны.
А вот частные армии, или бандитские анклавы ("республики") по добыче янтаря, вырубке леса, перемещению контрабанды - представляют угрозу. С этих неподконтрольных образований и начинается сепаратизм (но почему-то они себя считают "сверх-патриотами")
Но в нашем случае - религиозными (или нет) фанатиками, частными армиями, неподконтрольными образованиями - руководят практически одни и те же люди
"Лесная мафия" Украины, а также «западные лобби» начала тратить колоссальные деньги, чтобы разогнать месседж, что потоп на Западной Украине не из-за вырубки леса, а из-за мощного дождя. Обороты незаконной вырубки леса в Украине составляют около 6 млрд. гривен в год, но официально по документам фиксируют в 6-7 раз меньше. В коррупционную схему по вырубке леса в Украине втянуто и Гослесагентство, которое «крышует» и получает откаты от «черных лесорубов».
Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту. Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.
На тлі сучасної дегенерації держуправління навіть самі безперспективні комсомольські ватажки часів СРСР видаються взірцем порядності, розумових здібностей та управлінських талантів. Не кажучи про партійних...
Тих талантів вистачило на розвал СРСР. Нах тут не потрібні , хіба в РФ.
centurionus написав:37%) Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).
Две новости для порохоботов: хорошая и плохая. Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад. Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал )))
Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років. P.S. Довідково, ніколи не голосував ані за бубе +Ко, ані за шокобарона +Ко. Ані за кроля, ані за жулю, ані за "фасади" фсб. Ані за скотиняку.
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 30 чер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell