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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6369637063716372>
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:30

"Лесная мафия" Украины, а также «западные лобби» начала тратить колоссальные деньги, чтобы разогнать месседж, что потоп на Западной Украине не из-за вырубки леса, а из-за мощного дождя.
Обороты незаконной вырубки леса в Украине составляют около 6 млрд. гривен в год, но официально по документам фиксируют в 6-7 раз меньше.
В коррупционную схему по вырубке леса в Украине втянуто и Гослесагентство, которое «крышует» и получает откаты от «черных лесорубов».


https://t.me/legitimniy/4376
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:51

  Вкладчик1234 написав:
Фанатики (с томосом или без) - особо не опасны.

А вот частные армии, или бандитские анклавы ("республики") по добыче янтаря, вырубке леса, перемещению контрабанды - представляют угрозу. С этих неподконтрольных образований и начинается сепаратизм (но почему-то они себя считают "сверх-патриотами")

Но в нашем случае - религиозными (или нет) фанатиками, частными армиями, неподконтрольными образованиями - руководят практически одни и те же люди

Все как в Германии перед приходом Гитлера
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:53

  Вкладчик1234 написав:
"Лесная мафия" Украины, а также «западные лобби» начала тратить колоссальные деньги, чтобы разогнать месседж, что потоп на Западной Украине не из-за вырубки леса, а из-за мощного дождя.
Обороты незаконной вырубки леса в Украине составляют около 6 млрд. гривен в год, но официально по документам фиксируют в 6-7 раз меньше.
В коррупционную схему по вырубке леса в Украине втянуто и Гослесагентство, которое «крышует» и получает откаты от «черных лесорубов».


https://t.me/legitimniy/4376

Здесь местные спецы по селям и ливневкам это на раз обоснуют
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:56

  shapo написав:
Пастор сдавший Крым с армовиром это как раз правильный тандем для выборов в никуда

Эть как под кипОй закипело :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:58

  pesikot написав:
  shapo написав:
Пастор сдавший Крым с армовиром это как раз правильный тандем для выборов в никуда

Эть как под кипОй закипело :)

Что ещё про евреев знаешь, убогий?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:58

  Вкладчик1234 написав:Украина в тренде мировых тенденций, поэтому у нас видимо скоро появится партия "Women Power", или "Women Lives Matter"

А может зумеры просто изобрели свою Наталью Витренко с "тюнингом" :)

Видео:

https://t.me/stranaua/5965

та що не через постєль?
нова партія антикорбаб
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 чер, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:58

  shapo написав:Все как в Германии перед приходом Гитлера

А ты тогда жил в Германии ?

Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:02

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:
Пастор сдавший Крым с армовиром это как раз правильный тандем для выборов в никуда

Эть как под кипОй закипело :)

Что ещё про евреев знаешь, убогий?

Знаю, что евреи - умный народ, но это не про тебя :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:05

  centurionus написав:
  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Украина в тренде мировых тенденций, поэтому у нас видимо скоро появится партия "Women Power", или "Women Lives Matter"

А может зумеры просто изобрели свою Наталью Витренко с "тюнингом" :)

Видео:

https://t.me/stranaua/5965


Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту.
Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.

На тлі сучасної дегенерації держуправління навіть самі безперспективні комсомольські ватажки часів СРСР видаються взірцем порядності, розумових здібностей та управлінських талантів. Не кажучи про партійних... :?

Тих талантів вистачило на розвал СРСР.
Нах тут не потрібні , хіба в РФ.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:08

  Tegularius написав:
  centurionus написав:37%)
Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).

Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.
Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.
Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал )))

Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років. :shock:
P.S. Довідково, ніколи не голосував ані за бубе +Ко, ані за шокобарона +Ко. Ані за кроля, ані за жулю, ані за "фасади" фсб. Ані за скотиняку.
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 30 чер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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