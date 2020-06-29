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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6369637063716372 Додано: Вів 30 чер, 2020 20:10 pesikot написав: shapo написав: Все как в Германии перед приходом Гитлера Все как в Германии перед приходом Гитлера

А ты тогда жил в Германии ?



Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе А ты тогда жил в Германии ?Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе



Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:11 pesikot написав: shapo написав: pesikot написав: Эть как под кипОй закипело Эть как под кипОй закипело

Что ещё про евреев знаешь, убогий? Что ещё про евреев знаешь, убогий?

Знаю, что евреи - умный народ, но это не про тебя Знаю, что евреи - умный народ, но это не про тебя

Маладца, возьми рошенку Маладца, возьми рошенку Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:12 Re: Політичні дискусії wild.tomcat написав: якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить? якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить?



а как тут лишний раз не потроллить нашего попередника с ихним томосом, мовой. Не это самое важное! Как можно возвратить Донбасс, постоянно акцентируя внимание на мове. Страна что тогда, что сейчас пробивает очередное днище, но нам упорно пытались втирать эту средневековую чушь как дела чуть ли не первостепенной государственной важности. Делая при этом основной упор на выборах. Как вообще до такого можно было скатиться тому кандидату? Вполне можно было поднапрячься, придумать и реализовать другие политтехнологии; и мог даже и выиграть выборы тогда, если б не делал из людей идиотов и не тупо не забрехався за 5 своих лет правления. Лучше б уже придумал в качестве предвыборной агитации колонизацию Марса и заселение там украинцев, и то толку было бы больше, хотя, понятно, серьезное участие Украины в ближайшие 50 лет в космических программах нереально в принципе (разве только металл экспортировать для ракет если он вообще годится). А могли бы кстати.

Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, если, конечно, хотят сохранить эту страну. Если не хотят сохранить - то тогда политику проводили и проводят вполне правильную. а как тут лишний раз не потроллить нашего попередника с ихним томосом, мовой. Не это самое важное! Как можно возвратить Донбасс, постоянно акцентируя внимание на мове. Страна что тогда, что сейчас пробивает очередное днище, но нам упорно пытались втирать эту средневековую чушь как дела чуть ли не первостепенной государственной важности. Делая при этом основной упор на выборах. Как вообще до такого можно было скатиться тому кандидату? Вполне можно было поднапрячься, придумать и реализовать другие политтехнологии; и мог даже и выиграть выборы тогда, если б не делал из людей идиотов и не тупо не забрехався за 5 своих лет правления. Лучше б уже придумал в качестве предвыборной агитации колонизацию Марса и заселение там украинцев, и то толку было бы больше, хотя, понятно, серьезное участие Украины в ближайшие 50 лет в космических программах нереально в принципе (разве только металл экспортировать для ракет если он вообще годится). А могли бы кстати.Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, если, конечно, хотят сохранить эту страну. Если не хотят сохранить - то тогда политику проводили и проводят вполне правильную. Alex2007 1

Повідомлень: 2265 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1018 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6369637063716372 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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