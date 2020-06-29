Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:10
Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:11
Маладца, возьми рошенку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:12
Re: Політичні дискусії
а как тут лишний раз не потроллить нашего попередника с ихним томосом, мовой. Не это самое важное! Как можно возвратить Донбасс, постоянно акцентируя внимание на мове. Страна что тогда, что сейчас пробивает очередное днище, но нам упорно пытались втирать эту средневековую чушь как дела чуть ли не первостепенной государственной важности. Делая при этом основной упор на выборах. Как вообще до такого можно было скатиться тому кандидату? Вполне можно было поднапрячься, придумать и реализовать другие политтехнологии; и мог даже и выиграть выборы тогда, если б не делал из людей идиотов и не тупо не забрехався за 5 своих лет правления. Лучше б уже придумал в качестве предвыборной агитации колонизацию Марса и заселение там украинцев, и то толку было бы больше, хотя, понятно, серьезное участие Украины в ближайшие 50 лет в космических программах нереально в принципе (разве только металл экспортировать для ракет если он вообще годится). А могли бы кстати.
Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, если, конечно, хотят сохранить эту страну. Если не хотят сохранить - то тогда политику проводили и проводят вполне правильную.
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