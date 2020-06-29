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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6369637063716372
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:10

  pesikot написав:
  shapo написав:Все как в Германии перед приходом Гитлера

А ты тогда жил в Германии ?

Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе :)


Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:11

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Эть как под кипОй закипело :)

Что ещё про евреев знаешь, убогий?

Знаю, что евреи - умный народ, но это не про тебя :)

Маладца, возьми рошенку
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:12

Re: Політичні дискусії

  wild.tomcat написав:якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить?


а как тут лишний раз не потроллить нашего попередника с ихним томосом, мовой. Не это самое важное! Как можно возвратить Донбасс, постоянно акцентируя внимание на мове. Страна что тогда, что сейчас пробивает очередное днище, но нам упорно пытались втирать эту средневековую чушь как дела чуть ли не первостепенной государственной важности. Делая при этом основной упор на выборах. Как вообще до такого можно было скатиться тому кандидату? Вполне можно было поднапрячься, придумать и реализовать другие политтехнологии; и мог даже и выиграть выборы тогда, если б не делал из людей идиотов и не тупо не забрехався за 5 своих лет правления. Лучше б уже придумал в качестве предвыборной агитации колонизацию Марса и заселение там украинцев, и то толку было бы больше, хотя, понятно, серьезное участие Украины в ближайшие 50 лет в космических программах нереально в принципе (разве только металл экспортировать для ракет если он вообще годится). А могли бы кстати.
Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, если, конечно, хотят сохранить эту страну. Если не хотят сохранить - то тогда политику проводили и проводят вполне правильную. :(
Alex2007
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  #<1 ... 6369637063716372
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