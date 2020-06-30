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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6370637163726373> Додано: Вів 30 чер, 2020 20:10 pesikot написав: shapo написав: Все как в Германии перед приходом Гитлера Все как в Германии перед приходом Гитлера

А ты тогда жил в Германии ?



Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе А ты тогда жил в Германии ?Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе



Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:11 pesikot написав: shapo написав: pesikot написав: Эть как под кипОй закипело Эть как под кипОй закипело

Что ещё про евреев знаешь, убогий? Что ещё про евреев знаешь, убогий?

Знаю, что евреи - умный народ, но это не про тебя Знаю, что евреи - умный народ, но это не про тебя

Маладца, возьми рошенку Маладца, возьми рошенку Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:12 Re: Політичні дискусії wild.tomcat написав: якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить? якщо вас особисто томос не торканув, то що ви його згадуєте з приводу та без? ті хто за томос, теж мають право голосу, чи не так? і куди можуть штовхнути країну фанатики "без томоса" (чи "антитомосники", якщо вам так зручніше) вас не цікавить?



а как тут лишний раз не потроллить нашего попередника с ихним томосом, мовой. Не это самое важное! Как можно возвратить Донбасс, постоянно акцентируя внимание на мове. Страна что тогда, что сейчас пробивает очередное днище, но нам упорно пытались втирать эту средневековую чушь как дела чуть ли не первостепенной государственной важности. Делая при этом основной упор на выборах. Как вообще до такого можно было скатиться тому кандидату? Вполне можно было поднапрячься, придумать и реализовать другие политтехнологии; и мог даже и выиграть выборы тогда, если б не делал из людей идиотов и не тупо не забрехався за 5 своих лет правления. Лучше б уже придумал в качестве предвыборной агитации колонизацию Марса и заселение там украинцев, и то толку было бы больше, хотя, понятно, серьезное участие Украины в ближайшие 50 лет в космических программах нереально в принципе (разве только металл экспортировать для ракет если он вообще годится). А могли бы кстати.

Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, если, конечно, хотят сохранить эту страну. Если не хотят сохранить - то тогда политику проводили и проводят вполне правильную. а как тут лишний раз не потроллить нашего попередника с ихним томосом, мовой. Не это самое важное! Как можно возвратить Донбасс, постоянно акцентируя внимание на мове. Страна что тогда, что сейчас пробивает очередное днище, но нам упорно пытались втирать эту средневековую чушь как дела чуть ли не первостепенной государственной важности. Делая при этом основной упор на выборах. Как вообще до такого можно было скатиться тому кандидату? Вполне можно было поднапрячься, придумать и реализовать другие политтехнологии; и мог даже и выиграть выборы тогда, если б не делал из людей идиотов и не тупо не забрехався за 5 своих лет правления. Лучше б уже придумал в качестве предвыборной агитации колонизацию Марса и заселение там украинцев, и то толку было бы больше, хотя, понятно, серьезное участие Украины в ближайшие 50 лет в космических программах нереально в принципе (разве только металл экспортировать для ракет если он вообще годится). А могли бы кстати.Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, если, конечно, хотят сохранить эту страну. Если не хотят сохранить - то тогда политику проводили и проводят вполне правильную. Alex2007 1

Повідомлень: 2269 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1018 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:30 Alex2007 написав: Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, От я й не розумію

Ті хто порядок з мовою-вірою навели в 1990 - живуть припіваючи(Прибалти , Поляки, Угорці)

А ми все боїмося і інших закликаємо боятись.

Тільки в ОРДЛО під кулями - помирали з Українським прапором навіть ті хто в житті користувався російською мовою..І помирали від куль тих ,хто просував російську під триколором...при цьому забуваючи

Триколор - це добре в Москві і погано в Україні.



Чи може заспіваєте до мови-віри -ще й прапор з колорадською стрічкою щоб не чіпали? От я й не розуміюТі хто порядок з мовою-вірою навели в 1990 - живуть припіваючи(Прибалти , Поляки, Угорці)А ми все боїмося і інших закликаємо боятись.Тільки в ОРДЛО під кулями - помирали з Українським прапором навіть ті хто в житті користувався російською мовою..І помирали від куль тих ,хто просував російську під триколором...при цьому забуваючиТриколор - це добре в Москві і погано в Україні.Чи може заспіваєте до мови-віри -ще й прапор з колорадською стрічкою щоб не чіпали? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23169 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:46 Re: Політичні дискусії

При чем тут прапор з колорадською стрічкою. При чем здесь эти условности? Все проблемы в стране решены, вот цвет прапора их волнует. Такое впечатление что "волнуют шашки, а не ехать"



Еще раз вопрос - вы хотите видеть Донбасс и Крым в составе Украины? А для них, возможность использования (без всякого буллинга) русского языка имеет повышенное значение .

Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь, а мовных инспекторов, если вдруг в магазинах где-то через пару лет начнут цепляться, буду посылать куда подальше, не стесняясь, поскольку достало подобное мракобесие. Поверьте, в русскоязычных регионах это будет делать большинство. Зрадныки по-Вашему?... Использование русского языка ведет к повышенным чувствам к рф и путину?

Чем больше мне "патриоты" напоминать это будут - тем больше у меня будет противодействие, третий закон Ньютона, знаете ли.



Ті хто порядок з мовою-вірою навели в 1990 - живуть припіваючи(Прибалти , Поляки, Угорці)

Вот навели порядок с языком и верой и сразу же на следующий день зажили припеваючи, ничего больше не надо. Админы, когда добавите смайл "рука-лицо"? Бесполезно что-то говорить.При чем тут прапор з колорадською стрічкою. При чем здесь эти условности? Все проблемы в стране решены, вот цвет прапора их волнует. Такое впечатление что "волнуют шашки, а не ехать"Еще раз вопрос - вы хотите видеть Донбасс и Крым в составе Украины? А для них, возможность использования (без всякого буллинга) русского языка имеет повышенное значение .Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь, а мовных инспекторов, если вдруг в магазинах где-то через пару лет начнут цепляться, буду посылать куда подальше, не стесняясь, поскольку достало подобное мракобесие. Поверьте, в русскоязычных регионах это будет делать большинство. Зрадныки по-Вашему?... Использование русского языка ведет к повышенным чувствам к рф и путину?Чем больше мне "патриоты" напоминать это будут - тем больше у меня будет противодействие, третий закон Ньютона, знаете ли.Вот навели порядок с языком и верой и сразу же на следующий день зажили припеваючи, ничего больше не надо. Админы, когда добавите смайл "рука-лицо"? Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 30 чер, 2020 20:57, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2269 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1018 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:53 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Все как в Германии перед приходом Гитлера Все как в Германии перед приходом Гитлера

А ты тогда жил в Германии ?



Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе А ты тогда жил в Германии ?Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе



Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный



Все твои знания в истории - это твоё личное восприятие, а не факты Все твои знания в истории - это твоё личное восприятие, а не факты "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4814 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 1007 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 20:56 Alex2007 написав: Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь

Знаю и могу, но не собираюсь - значит, не знаешь и не можешь Знаю и могу, но не собираюсь - значит, не знаешь и не можешь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4814 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 1007 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 21:15 pesikot написав: Alex2007 написав: Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь

Знаю и могу, но не собираюсь - значит, не знаешь и не можешь Знаю и могу, но не собираюсь - значит, не знаешь и не можешь



Шановний, я тут пишу майже 4 роки (як читач трохи більше).

Є багато постів, де писав українською. Так що не треба.



Більше скажу, що навіть, якщо інколи якесь слово вилітає з голови, я при можливості, навіть спеціально заходжу у перекладач і уточнюю його, щоб не паплюжити і не псувати мову, оскільки, вважаю, що напів-суржик - це ще гірше. А чистота мови - доречі, дійсно у нас велика проблема. Але у нас вважається чомусь, якщо людина використовує суміш слів, де процентів 30 - українські слова, ще 30 - не українські (але їх переклад є) - це добре.



В живому спілкуванні в житті також доводиться деколи використовувати мову, але, зізнаюсь не так часто, як якби жив десь на заході країни.



Я ж не кажу, що я проти неї щось маю. Просто це мовне питання можна вирішувати не насильницькими та обмежувальними шляхами, а навпаки заохочувальними, створювати якісний український контент (і це навіть потрохи відбувається і відбувалось би само собою). Навіщо кудись бігти, політизувати це питання. Не треба просто з цього мовного питання робити питання №1, чи навіть питання №21 і все буде добре само собою. Шановний, я тут пишу майже 4 роки (як читач трохи більше).Є багато постів, де писав українською. Так що не треба.Більше скажу, що навіть, якщо інколи якесь слово вилітає з голови, я при можливості, навіть спеціально заходжу у перекладач і уточнюю його, щоб не паплюжити і не псувати мову, оскільки, вважаю, що напів-суржик - це ще гірше. А чистота мови - доречі, дійсно у нас велика проблема. Але у нас вважається чомусь, якщо людина використовує суміш слів, де процентів 30 - українські слова, ще 30 - не українські (але їх переклад є) - це добре.В живому спілкуванні в житті також доводиться деколи використовувати мову, але, зізнаюсь не так часто, як якби жив десь на заході країни.Я ж не кажу, що я проти неї щось маю. Просто це мовне питання можна вирішувати не насильницькими та обмежувальними шляхами, а навпаки заохочувальними, створювати якісний український контент (і це навіть потрохи відбувається і відбувалось би само собою). Навіщо кудись бігти, політизувати це питання. Не треба просто з цього мовного питання робити питання №1, чи навіть питання №21 і все буде добре само собою. Alex2007 1

Повідомлень: 2269 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1018 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 21:26 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: Бесполезно что-то говорить.

При чем тут прапор з колорадською стрічкою. При чем здесь эти условности? Все проблемы в стране решены, вот цвет прапора их волнует. Такое впечатление что "волнуют шашки, а не ехать"



Еще раз вопрос - вы хотите видеть Донбасс и Крым в составе Украины? А для них, возможность использования (без всякого буллинга) русского языка имеет повышенное значение .

Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь, а мовных инспекторов, если вдруг в магазинах где-то через пару лет начнут цепляться, буду посылать куда подальше, не стесняясь, поскольку достало подобное мракобесие. Поверьте, в русскоязычных регионах это будет делать большинство. Зрадныки по-Вашему?... Использование русского языка ведет к повышенным чувствам к рф и путину?

Чем больше мне "патриоты" напоминать это будут - тем больше у меня будет противодействие, третий закон Ньютона, знаете ли.



Ті хто порядок з мовою-вірою навели в 1990 - живуть припіваючи(Прибалти , Поляки, Угорці)

Вот навели порядок с языком и верой и сразу же на следующий день зажили припеваючи, ничего больше не надо. Админы, когда добавите смайл "рука-лицо"? Бесполезно что-то говорить.При чем тут прапор з колорадською стрічкою. При чем здесь эти условности? Все проблемы в стране решены, вот цвет прапора их волнует. Такое впечатление что "волнуют шашки, а не ехать"Еще раз вопрос - вы хотите видеть Донбасс и Крым в составе Украины? А для них, возможность использования (без всякого буллинга) русского языка имеет повышенное значение .Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь, а мовных инспекторов, если вдруг в магазинах где-то через пару лет начнут цепляться, буду посылать куда подальше, не стесняясь, поскольку достало подобное мракобесие. Поверьте, в русскоязычных регионах это будет делать большинство. Зрадныки по-Вашему?... Использование русского языка ведет к повышенным чувствам к рф и путину?Чем больше мне "патриоты" напоминать это будут - тем больше у меня будет противодействие, третий закон Ньютона, знаете ли.Вот навели порядок с языком и верой и сразу же на следующий день зажили припеваючи, ничего больше не надо. Админы, когда добавите смайл "рука-лицо"?



Разве Вы не поняли ?

На самом деле никто не собирается возвращать ни Крым, ни Донбасс ?

Все это лишь повод поговорить.

Хотели бы вернуть Донбасс, я не говорю про Крым там другая история более сложная, то Донбасс давно бы вернули. Для этого понятно надо как то пойти на какие то уступки, даже на те же самые минские договоренности о которых тут жужжат уже шесть лет.

Но цели вернуть Донбасс нет, причем категорически нет, представляете несколько миллионов тамошних избирателей вдруг проголосуют за того же Бойко, что скорее всего и прозойдет, и тот станет после сегодняшних соцопросов плюс голоса тех же с Донбасса скорее всего заменой Зеленского, то бедолаги из Галичины будут главными сепаратистами после этого. Оно им нужно ? Разве Вы не поняли ?На самом деле никто не собирается возвращать ни Крым, ни Донбасс ?Все это лишь повод поговорить.Хотели бы вернуть Донбасс, я не говорю про Крым там другая история более сложная, то Донбасс давно бы вернули. Для этого понятно надо как то пойти на какие то уступки, даже на те же самые минские договоренности о которых тут жужжат уже шесть лет.Но цели вернуть Донбасс нет, причем категорически нет, представляете несколько миллионов тамошних избирателей вдруг проголосуют за того же Бойко, что скорее всего и прозойдет, и тот станет после сегодняшних соцопросов плюс голоса тех же с Донбасса скорее всего заменой Зеленского, то бедолаги из Галичины будут главными сепаратистами после этого. Оно им нужно ? Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17454 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4271 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 21:42 Re: Політичні дискусії freeze написав: Разве Вы не поняли ?

На самом деле никто не собирается возвращать ни Крым, ни Донбасс ? Разве Вы не поняли ?На самом деле никто не собирается возвращать ни Крым, ни Донбасс ?



К сожалению, это всё понятно уже как минимум несколько лет, еще когда был предыдущий президент. Просто сейчас всё это подтверждается. Еще в 14-16(17) году можно было чего-то ожидать и надеяться и в плане возврата территорий, и в плане восстановления экономики в нормальное состояние. Но очередной раз начало проясняться, что "куда-то не туда идем и делаем что-то не то".



А нынешние просто добивают всё уже абсолютно неприкрыто, отвлекая нас видосиками с корабельными соснами. Когда через какое-то время это окончательно дойдет до тех, кто еще на что-то надеется и высказывает непонятно-высокую поддержку президенту и слугам (по крайней мере согласно рейтингам, хотя у меня лично есть большие сомнения, что они реально до сих пор такие высокие у зеленых - за счет кого?) - короче, уже может быть поздно.

И заменить их некому и не на кого. Опять кучка держателей страны вместе с внешними партнерами создадут какой-нибудь политпроект (с новыми лицами, или профессионалами), раскрутят его (даже программу может нормальную нарисуют) и необходимый для победы минимум электората быстренько побежит проголосует. Через год очередных надежд - опять мрак. И так по кругу. К сожалению, это всё понятно уже как минимум несколько лет, еще когда был предыдущий президент. Просто сейчас всё это подтверждается. Еще в 14-16(17) году можно было чего-то ожидать и надеяться и в плане возврата территорий, и в плане восстановления экономики в нормальное состояние. Но очередной раз начало проясняться, что "куда-то не туда идем и делаем что-то не то".А нынешние просто добивают всё уже абсолютно неприкрыто, отвлекая нас видосиками с корабельными соснами. Когда через какое-то время это окончательно дойдет до тех, кто еще на что-то надеется и высказывает непонятно-высокую поддержку президенту и слугам (по крайней мере согласно рейтингам, хотя у меня лично есть большие сомнения, что они реально до сих пор такие высокие у зеленых - за счет кого?) - короче, уже может быть поздно.И заменить их некому и не на кого. Опять кучка держателей страны вместе с внешними партнерами создадут какой-нибудь политпроект (с новыми лицами, или профессионалами), раскрутят его (даже программу может нормальную нарисуют) и необходимый для победы минимум электората быстренько побежит проголосует. Через год очередных надежд - опять мрак. И так по кругу. Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 30 чер, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2269 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1018 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6370637163726373> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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