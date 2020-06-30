|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:47
Alex2007 написав: pesikot написав: Alex2007 написав:
Я лично, в Одессе, знаю и могу использовать украинский язык (знаю его даже лучше чем многие патриоты, без суржика), но мне комфортнее использовать русский, и потесняться я уже исключительно ПРИНЦИПИАЛЬНО не собираюсь
Знаю и могу, но не собираюсь - значит, не знаешь и не можешь
Шановний, я тут пишу майже 4 роки (як читач трохи більше).
И чё ? я тут больше 10 лет, предлагаете меряться годами пребывания на форуме ? Так у меня больше
Это не отменяет того факты, что ты не хочешь использовать украинский язык.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|