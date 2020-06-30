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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6372637363746375> Додано: Вів 30 чер, 2020 22:08 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: У нас в стране достаточно малограмотных людей. которые просто тащаться от телевизионного образа Голобородько. У нас в стране достаточно малограмотных людей. которые просто тащаться от телевизионного образа Голобородько.

Вы же лично голосовали за такого Голобородька

Такой же многознающий, но малоделающий выводов Вы же лично голосовали за такого ГолобородькаТакой же многознающий, но малоделающий выводов



Я был в команде, которая "завалила" электорально двух Президентов и двух мэров, и третьего зеленого президента электорально завалим, можете не сомневаться )))

А вы свой единственный выбор защитить не умеете и не смогли.

Поэтому учитесь как надо работать.

Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.

Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича ))) Я был в команде, которая "завалила" электорально двух Президентов и двух мэров, и третьего зеленого президента электорально завалим, можете не сомневаться )))А вы свой единственный выбор защитить не умеете и не смогли.Поэтому учитесь как надо работать.Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича )))

Ваши фантазии меня давно не интересуют



Если ты кого и завалил, то только себя Ваши фантазии меня давно не интересуютЕсли ты кого и завалил, то только себя "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4821 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 1007 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 22:10 Alex2007 написав: вы хотите видеть Донбасс и Крым в составе Украины? вы хотите видеть Донбасс и Крым в составе Украины? Питання по суті не коректне

Перефразую

2 млн ордловців і 2 млн кримчан - хочуть жити по правилам 40 млн українців?

Поки не захочуть - доти хай ходять через КПП за пенсіями.



Так на хвилинку

В Україні засуджених приблизно стільки ж скільки мешканців в ОРДЛО

Уявляєте заявку

Або всі будуть жити по фєні...або ми будемо самі.

Як думаєте

Погодяться вільні стиати зеками? Питання по суті не коректнеПерефразую2 млн ордловців і 2 млн кримчан - хочуть жити по правилам 40 млн українців?Поки не захочуть - доти хай ходять через КПП за пенсіями.Так на хвилинкуВ Україні засуджених приблизно стільки ж скільки мешканців в ОРДЛОУявляєте заявкуАбо всі будуть жити по фєні...або ми будемо самі.Як думаєтеПогодяться вільні стиати зеками? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23172 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 22:14 pesikot написав: freeze написав: pesikot написав: Вы же лично голосовали за такого Голобородька

Такой же многознающий, но малоделающий выводов Вы же лично голосовали за такого ГолобородькаТакой же многознающий, но малоделающий выводов



Я был в команде, которая "завалила" электорально двух Президентов и двух мэров, и третьего зеленого президента электорально завалим, можете не сомневаться )))

А вы свой единственный выбор защитить не умеете и не смогли.

Поэтому учитесь как надо работать.

Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.

Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича ))) Я был в команде, которая "завалила" электорально двух Президентов и двух мэров, и третьего зеленого президента электорально завалим, можете не сомневаться )))А вы свой единственный выбор защитить не умеете и не смогли.Поэтому учитесь как надо работать.Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича )))

Ваши фантазии меня давно не интересуют



Если ты кого и завалил, то только себя Ваши фантазии меня давно не интересуютЕсли ты кого и завалил, то только себя





Не злобствуйте, примите смиренно, что вы не **а не понимаете в избирательных процессах и технологиях )))



Я еще бесплатно даю ценнейший совет, найдите кого-то нового и вменяемого вместо Порошенко, пусть с его же лозунгами, но без чудовищного антирейтинга. И вы возможно сможете еще победить. Но не так много времени осталось у вас для этого.

Я ж не против Порошенко, я сам за него в 2014 году проголосовал.

А так обидно, перемещение в узко профильного лузера, главы мало численной фракции в Раде, если конечно не посадят. Голобородько должен кого-то посадить, иначе он такой же лузер будет на следующих выборах, не мужик. Не злобствуйте, примите смиренно, что вы не **а не понимаете в избирательных процессах и технологиях )))Я еще бесплатно даю ценнейший совет, найдите кого-то нового и вменяемого вместо Порошенко, пусть с его же лозунгами, но без чудовищного антирейтинга. И вы возможно сможете еще победить. Но не так много времени осталось у вас для этого.Я ж не против Порошенко, я сам за него в 2014 году проголосовал.А так обидно, перемещение в узко профильного лузера, главы мало численной фракции в Раде, если конечно не посадят. Голобородько должен кого-то посадить, иначе он такой же лузер будет на следующих выборах, не мужик. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17461 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4272 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 22:23 Re: Політичні дискусії freeze написав: Голобородбко должен кого-то посадить, иначе он такой же лузер будет на следующих выборах. Голобородбко должен кого-то посадить, иначе он такой же лузер будет на следующих выборах.



Максимум что сделают - это "посадка по контракту", т.е. показательно перед выборами посадЮть, выборы пройдут - отпустят, а реального чувства наказанности никто не почувствует.

А за Петю вообще можно не переживать - тоже ясно, что никто ему ничего серьезного не предъявит в результате (там и цели реальной такой нет, и адвокаты хорошие если что, то помогут), максимум впаяют какой-то символический штраф, может быть. Не понятно, чего его сторонники так за него беспокоятся. Максимум что сделают - это "посадка по контракту", т.е. показательно перед выборами посадЮть, выборы пройдут - отпустят, а реального чувства наказанности никто не почувствует.А за Петю вообще можно не переживать - тоже ясно, что никто ему ничего серьезного не предъявит в результате (там и, и адвокаты хорошие если что, то помогут), максимум впаяют какой-то символический штраф, может быть. Не понятно, чего его сторонники так за него беспокоятся. Alex2007 1

Повідомлень: 2272 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1018 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 22:26 freeze написав: Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.

Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича ))) Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича )))

Разумков лише бліда копія свого патрона, як Гройсман Порошенко, і політичне майбутнє в них схоже. Поки що немає наступного претендента. Разумков лише бліда копія свого патрона, як Гройсман Порошенко, і політичне майбутнє в них схоже. Поки що немає наступного претендента. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10511 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 22:32 lapay написав: freeze написав: Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.

Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича ))) Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича )))

Разумков лише бліда копія свого патрона, як Гройсман Порошенко, і політичне майбутнє в них схоже. Поки що немає наступного претендента. Разумков лише бліда копія свого патрона, як Гройсман Порошенко, і політичне майбутнє в них схоже. Поки що немає наступного претендента.



Насчет Патронов Вы сильно заблуждаетесь, что Гройсман не терпел Порошенко, кстати это было взаимно, так и Разумков с Зеленским, абсолютно такая же ситуация.

Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков. Насчет Патронов Вы сильно заблуждаетесь, что Гройсман не терпел Порошенко, кстати это было взаимно, так и Разумков с Зеленским, абсолютно такая же ситуация.Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17461 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4272 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 22:35 Alex2007 написав: budivelnik написав: Alex2007 написав: Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет, От я й не розумію

Ті хто порядок з мовою-вірою навели в 1990 - живуть припіваючи(Прибалти , Поляки, Угорці)

А ми все боїмося і інших закликаємо боятись.

Тільки в ОРДЛО під кулями - помирали з Українським прапором навіть ті хто в житті користувався російською мовою..І помирали від куль тих ,хто просував російську під триколором...при цьому забуваючи

Триколор - це добре в Москві і погано в Україні.



Чи може заспіваєте до мови-віри -ще й прапор з колорадською стрічкою щоб не чіпали? От я й не розуміюТі хто порядок з мовою-вірою навели в 1990 - живуть припіваючи(Прибалти , Поляки, Угорці)А ми все боїмося і інших закликаємо боятись.Тільки в ОРДЛО під кулями - помирали з Українським прапором навіть ті хто в житті користувався російською мовою..І помирали від куль тих ,хто просував російську під триколором...при цьому забуваючиТриколор - це добре в Москві і погано в Україні.Чи може заспіваєте до мови-віри -ще й прапор з колорадською стрічкою щоб не чіпали? Вот навели порядок с языком и верой и сразу же на следующий день зажили припеваючи, ничего больше не надо. Админы, когда добавите смайл "рука-лицо"? Вот навели порядок с языком и верой и сразу же на следующий день зажили припеваючи, ничего больше не надо. Админы, когда добавите смайл "рука-лицо"? Є необхідні умови

Одна з необхідних умов створення стійкої Держави - це наявність в цій Державі власної

мови-віри-армії....

З чого починати спочатку - кожна Держава вибирає самостійно

Прибалти почали з мови...

Ми мову-віру не чіпали

І хто зараз в кращих умовах?

При цьому-в Прибалтів море мешканців.які не хочуть вчити Державну мову і єдиним обмеженням цих небажаючих є

а - не голосують

б - не мають права бути Державними чиновниками



Як бачите - невелика плата для обмеженної кількості населення - яка сильно допомогла більшості. Є необхідні умовиОдна з необхідних умов створення стійкої Держави - це наявність в цій Державі власноїмови-віри-армії....З чого починати спочатку - кожна Держава вибирає самостійноПрибалти почали з мови...Ми мову-віру не чіпалиІ хто зараз в кращих умовах?При цьому-в Прибалтів море мешканців.які не хочуть вчити Державну мову і єдиним обмеженням цих небажаючих єа - не голосуютьб - не мають права бути Державними чиновникамиЯк бачите - невелика плата для обмеженної кількості населення - яка сильно допомогла більшості. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23172 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 22:49 budivelnik написав: Прибалти почали з мови...

Ми мову-віру не чіпали

І хто зараз в кращих умовах?

При цьому-в Прибалтів море мешканців.які не хочуть вчити Державну мову і єдиним обмеженням цих небажаючих є

а - не голосують

б - не мають права бути Державними чиновниками



Як бачите - невелика плата для обмеженної кількості населення - яка сильно допомогла більшості. Прибалти почали з мови...Ми мову-віру не чіпалиІ хто зараз в кращих умовах?При цьому-в Прибалтів море мешканців.які не хочуть вчити Державну мову і єдиним обмеженням цих небажаючих єа - не голосуютьб - не мають права бути Державними чиновникамиЯк бачите - невелика плата для обмеженної кількості населення - яка сильно допомогла більшості.

И сколько тех прибалтов, в Киеве поместяться?

Естония раньше неплохо поднялась, но не Литва и особенно Латвия.

И как там с заброшенными хуторами и уехавшей молодёжью, вернулись уже? И сколько тех прибалтов, в Киеве поместяться?Естония раньше неплохо поднялась, но не Литва и особенно Латвия.И как там с заброшенными хуторами и уехавшей молодёжью, вернулись уже? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3747 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 22:51 freeze написав: Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков. Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков.

Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають. Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10511 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:00 lapay написав: freeze написав: Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков. Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков.

Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають. Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають.



Зеленский и не объединил так называемый ватный электорат, который проголосовал за Бойко или Вилкула, и так называемый патриотический электорат, который проголосовал за Тягнибока или Порошенко.

За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.

Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.

Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности. Зеленский и не объединил так называемый ватный электорат, который проголосовал за Бойко или Вилкула, и так называемый патриотический электорат, который проголосовал за Тягнибока или Порошенко.За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17461 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4272 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6372637363746375> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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