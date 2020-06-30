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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:08
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
У нас в стране достаточно малограмотных людей. которые просто тащаться от телевизионного образа Голобородько.
Вы же лично голосовали за такого Голобородька
Такой же многознающий, но малоделающий выводов
Я был в команде, которая "завалила" электорально двух Президентов и двух мэров, и третьего зеленого президента электорально завалим, можете не сомневаться )))
А вы свой единственный выбор защитить не умеете и не смогли.
Поэтому учитесь как надо работать.
Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.
Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича )))
Ваши фантазии меня давно не интересуют
Если ты кого и завалил, то только себя
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:10
Alex2007 написав:
вы хотите видеть Донбасс и Крым в составе Украины?
Питання по суті не коректне
Перефразую
2 млн ордловців і 2 млн кримчан - хочуть жити по правилам 40 млн українців?
Поки не захочуть - доти хай ходять через КПП за пенсіями.
Так на хвилинку
В Україні засуджених приблизно стільки ж скільки мешканців в ОРДЛО
Уявляєте заявку
Або всі будуть жити по фєні...або ми будемо самі.
Як думаєте
Погодяться вільні стиати зеками?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:14
pesikot написав: freeze написав: pesikot написав:
Вы же лично голосовали за такого Голобородька
Такой же многознающий, но малоделающий выводов
Я был в команде, которая "завалила" электорально двух Президентов и двух мэров, и третьего зеленого президента электорально завалим, можете не сомневаться )))
А вы свой единственный выбор защитить не умеете и не смогли.
Поэтому учитесь как надо работать.
Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.
Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича )))
Ваши фантазии меня давно не интересуют
Если ты кого и завалил, то только себя
Не злобствуйте, примите смиренно, что вы не **а не понимаете в избирательных процессах и технологиях )))
Я еще бесплатно даю ценнейший совет, найдите кого-то нового и вменяемого вместо Порошенко, пусть с его же лозунгами, но без чудовищного антирейтинга. И вы возможно сможете еще победить. Но не так много времени осталось у вас для этого.
Я ж не против Порошенко, я сам за него в 2014 году проголосовал.
А так обидно, перемещение в узко профильного лузера, главы мало численной фракции в Раде, если конечно не посадят. Голобородько должен кого-то посадить, иначе он такой же лузер будет на следующих выборах, не мужик.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:23
freeze написав:
Голобородбко должен кого-то посадить, иначе он такой же лузер будет на следующих выборах.
Максимум что сделают - это "посадка по контракту", т.е. показательно перед выборами посадЮть, выборы пройдут - отпустят, а реального чувства наказанности никто не почувствует.
А за Петю вообще можно не переживать - тоже ясно, что никто ему ничего серьезного не предъявит в результате (там и цели реальной такой нет
, и адвокаты хорошие если что, то помогут), максимум впаяют какой-то символический штраф, может быть. Не понятно, чего его сторонники так за него беспокоятся.
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Alex2007
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:26
freeze написав:
Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.
Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича )))
Разумков лише бліда копія свого патрона, як Гройсман Порошенко, і політичне майбутнє в них схоже. Поки що немає наступного претендента.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:32
lapay написав: freeze написав:
Я ставлю на выборах 2024 года на Разумкова.
Можете добавить моё утверждение в закладки, а потом мне напомнить при инаугурации Дмитрия Александровича )))
Разумков лише бліда копія свого патрона, як Гройсман Порошенко, і політичне майбутнє в них схоже. Поки що немає наступного претендента.
Насчет Патронов Вы сильно заблуждаетесь, что Гройсман не терпел Порошенко, кстати это было взаимно, так и Разумков с Зеленским, абсолютно такая же ситуация.
Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:35
Alex2007 написав: budivelnik написав: Alex2007 написав:
Трогать мову, веру - это опасно, неужели нельзя было это понять за много лет,
От я й не розумію
Ті хто порядок з мовою-вірою навели в 1990 - живуть припіваючи(Прибалти , Поляки, Угорці)
А ми все боїмося і інших закликаємо боятись.
Тільки в ОРДЛО під кулями - помирали з Українським прапором навіть ті хто в житті користувався російською мовою..І помирали від куль тих ,хто просував російську під триколором...при цьому забуваючи
Триколор - це добре в Москві і погано в Україні.
Чи може заспіваєте до мови-віри -ще й прапор з колорадською стрічкою щоб не чіпали?
Вот навели порядок с языком и верой и сразу же на следующий день зажили припеваючи, ничего больше не надо. Админы, когда добавите смайл "рука-лицо"?
Є необхідні умови
Одна з необхідних умов створення стійкої Держави - це наявність в цій Державі власної
мови-віри-армії....
З чого починати спочатку - кожна Держава вибирає самостійно
Прибалти почали з мови...
Ми мову-віру не чіпали
І хто зараз в кращих умовах?
При цьому-в Прибалтів море мешканців.які не хочуть вчити Державну мову і єдиним обмеженням цих небажаючих є
а - не голосують
б - не мають права бути Державними чиновниками
Як бачите - невелика плата для обмеженної кількості населення - яка сильно допомогла більшості.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:49
budivelnik написав:
Прибалти почали з мови...
Ми мову-віру не чіпали
І хто зараз в кращих умовах?
При цьому-в Прибалтів море мешканців.які не хочуть вчити Державну мову і єдиним обмеженням цих небажаючих є
а - не голосують
б - не мають права бути Державними чиновниками
Як бачите - невелика плата для обмеженної кількості населення - яка сильно допомогла більшості.
И сколько тех прибалтов, в Киеве поместяться?
Естония раньше неплохо поднялась, но не Литва и особенно Латвия.
И как там с заброшенными хуторами и уехавшей молодёжью, вернулись уже?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:51
freeze написав:
Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков.
Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:00
lapay написав: freeze написав:
Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков.
Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають.
Зеленский и не объединил так называемый ватный электорат, который проголосовал за Бойко или Вилкула, и так называемый патриотический электорат, который проголосовал за Тягнибока или Порошенко.
За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.
Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.
Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности.
Не читаю Будивельника и Trast.
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