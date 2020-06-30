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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:05
budivelnik написав:
Прибалти почали з мови...
Ми мову-віру не чіпали
І хто зараз в кращих умовах?
Вспоминается анекдот: Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. После, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем...
Так и у порохоботов язык виноват
РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...
Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Или без армовирной риторики референдум был бы провален? Тоже глупость.
Ты сам прекрасно знаешь, что пересичные проголосуют так, как им скажет телевизор. В 1991-м один референдум - подавляющее большинство за пребывание в составе СССР, другой через полгода - подавляющее большинство за независимое развитие. Корректно составить бюллетень, провести агитационную кампанию о вступлении в НАТО, как людей обманули со вступлением в ЕС, и делов то...
А с помощью языка вы (нетерпимые сторонники одноязычия) только отдаляли людей от Украины. Выcep "чемодан-вокзал-россия" - это чье творчество? Собирателей, или сепаратистов?
Такие как ты годами формировали в крымчанах ощущение пребывания в гостях. И когда представился момент, они последовали призыву и ушли... с чемоданами и вокзалами...
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:15
zРадио написав:
РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...
1 Якщо коло тебе звір - треба визначатись
Ти будеш кормом-чи він калікою.
2 Ти позиціонуєш себе менеджером ,Що будеш робити - в тебе колектив з двох частин , 70% не проти в капіталізм,30% за совок.
Підеш в совок?
3 Уяви що ти Президент....
Нафти-газу - в тебе нема і не буде (в обємах достатніх щоб отримати 50% експортної виручки)
Тих 30% совків - звикли жити за совка з доходів труби.
Будеш слухати їх , чи спробуєш підтримати 70% які за капіталістів?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:19
freeze написав: lapay написав: freeze написав:
Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков.
Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають.
Зеленский и не объединил так называемый ватный электорат, который проголосовал за Бойко или Вилкула, и так называемый патриотический электорат, который проголосовал за Тягнибока или Порошенко.
За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.
Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.
Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности.
стоп, то було голосували проти По,
а тепер фріз пише, що проголосували за Зе,
нестиковочка лєгєнди.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:21
freeze написав:
За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.
Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.
Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности.
Явка на минулих виборах не сильно відрізнялася від попередніх. Одні й ті самі люди голосували за всіх попередників, і проголосують за наступного, або за його опонента. Я б не сказав, що Зеленській створив якійсь особливий електорат. Єдине, що тримає, і досі, його рейтинг від катастрофічного обвалу - це стабільна гривня. Всі інші показники нещадно завалені, і навіть спроби посадити Порошенко вже не допоможуть. Скоро він стане одним з бувших.
Якщо вже шукати наступника, то серед правих центристів, бо ліві свій шанс витратили на Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:21
zРадио написав: budivelnik написав:
Прибалти почали з мови...
Ми мову-віру не чіпали
І хто зараз в кращих умовах?
Вспоминается анекдот: Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. После, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем...
Так и у порохоботов язык виноват
РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...
Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Или без армовирной риторики референдум был бы провален? Тоже глупость.
Ты сам прекрасно знаешь, что пересичные проголосуют так, как им скажет телевизор. В 1991-м один референдум - подавляющее большинство за пребывание в составе СССР, другой через полгода - подавляющее большинство за независимое развитие. Корректно составить бюллетень, провести агитационную кампанию о вступлении в НАТО, как людей обманули со вступлением в ЕС, и делов то...
А с помощью языка вы (нетерпимые сторонники одноязычия) только отдаляли людей от Украины. Выcep "чемодан-вокзал-россия" - это чье творчество? Собирателей, или сепаратистов?
Такие как ты годами формировали в крымчанах ощущение пребывания в гостях. И когда представился момент, они последовали призыву и ушли... с чемоданами и вокзалами...
чомусь твердолобих постійно хвилює мова,
не можуть вивчити, чи що, зайва хромосома заважає?
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