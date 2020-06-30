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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6373637463756376> Додано: Вів 30 чер, 2020 23:05 budivelnik написав: Прибалти почали з мови...

Ми мову-віру не чіпали

І хто зараз в кращих умовах?

Прибалти почали з мови...Ми мову-віру не чіпалиІ хто зараз в кращих умовах?



Вспоминается анекдот:



Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. После, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем...



Так и у порохоботов язык виноват



РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...



Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Или без армовирной риторики референдум был бы провален? Тоже глупость.



Ты сам прекрасно знаешь, что пересичные проголосуют так, как им скажет телевизор. В 1991-м один референдум - подавляющее большинство за пребывание в составе СССР, другой через полгода - подавляющее большинство за независимое развитие. Корректно составить бюллетень, провести агитационную кампанию о вступлении в НАТО, как людей обманули со вступлением в ЕС, и делов то...



А с помощью языка вы (нетерпимые сторонники одноязычия) только отдаляли людей от Украины. Выcep "чемодан-вокзал-россия" - это чье творчество? Собирателей, или сепаратистов?



Такие как ты годами формировали в крымчанах ощущение пребывания в гостях. И когда представился момент, они последовали призыву и ушли... с чемоданами и вокзалами... Вспоминается анекдот:Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. После, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем...Так и у порохоботов язык виноватРФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Или без армовирной риторики референдум был бы провален? Тоже глупость.Ты сам прекрасно знаешь, что пересичные проголосуют так, как им скажет телевизор. В 1991-м один референдум - подавляющее большинство за пребывание в составе СССР, другой через полгода - подавляющее большинство за независимое развитие. Корректно составить бюллетень, провести агитационную кампанию о вступлении в НАТО, как людей обманули со вступлением в ЕС, и делов то...А с помощью языка вы (нетерпимые сторонники одноязычия) только отдаляли людей от Украины. Выcep "чемодан-вокзал-россия" - это чье творчество? Собирателей, или сепаратистов?Такие как ты годами формировали в крымчанах ощущение пребывания в гостях. И когда представился момент, они последовали призыву и ушли... с чемоданами и вокзалами... zРадио

Повідомлень: 6375 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1083 раз. Подякували: 2456 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:15 zРадио написав: РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть... РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть... 1 Якщо коло тебе звір - треба визначатись

Ти будеш кормом-чи він калікою.

2 Ти позиціонуєш себе менеджером ,Що будеш робити - в тебе колектив з двох частин , 70% не проти в капіталізм,30% за совок.

Підеш в совок?

3 Уяви що ти Президент....

Нафти-газу - в тебе нема і не буде (в обємах достатніх щоб отримати 50% експортної виручки)

Тих 30% совків - звикли жити за совка з доходів труби.

Будеш слухати їх , чи спробуєш підтримати 70% які за капіталістів? 1 Якщо коло тебе звір - треба визначатисьТи будеш кормом-чи він калікою.2 Ти позиціонуєш себе менеджером ,Що будеш робити - в тебе колектив з двох частин , 70% не проти в капіталізм,30% за совок.Підеш в совок?3 Уяви що ти Президент....Нафти-газу - в тебе нема і не буде (в обємах достатніх щоб отримати 50% експортної виручки)Тих 30% совків - звикли жити за совка з доходів труби.Будеш слухати їх , чи спробуєш підтримати 70% які за капіталістів? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23172 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:19 freeze написав: lapay написав: freeze написав: Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков. Зеленский сейчас, даже если будет пыжиться до геморроя не сможет снять Разумкова с должности, нет голосов, слишком широкому спектру депутатов, а значит и их избирателей нравиться Разумков.

Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають. Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають.



Зеленский и не объединил так называемый ватный электорат, который проголосовал за Бойко или Вилкула, и так называемый патриотический электорат, который проголосовал за Тягнибока или Порошенко.

За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.

Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.

Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности. Зеленский и не объединил так называемый ватный электорат, который проголосовал за Бойко или Вилкула, и так называемый патриотический электорат, который проголосовал за Тягнибока или Порошенко.За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности.

стоп, то було голосували проти По,

а тепер фріз пише, що проголосували за Зе,

нестиковочка лєгєнди. стоп, то було голосували проти По,а тепер фріз пише, що проголосували за Зе,нестиковочка лєгєнди. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20058 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1117 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:21 freeze написав: За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.

Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.

Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности. За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности.

Явка на минулих виборах не сильно відрізнялася від попередніх. Одні й ті самі люди голосували за всіх попередників, і проголосують за наступного, або за його опонента. Я б не сказав, що Зеленській створив якійсь особливий електорат. Єдине, що тримає, і досі, його рейтинг від катастрофічного обвалу - це стабільна гривня. Всі інші показники нещадно завалені, і навіть спроби посадити Порошенко вже не допоможуть. Скоро він стане одним з бувших.

Якщо вже шукати наступника, то серед правих центристів, бо ліві свій шанс витратили на Зеленського. Явка на минулих виборах не сильно відрізнялася від попередніх. Одні й ті самі люди голосували за всіх попередників, і проголосують за наступного, або за його опонента. Я б не сказав, що Зеленській створив якійсь особливий електорат. Єдине, що тримає, і досі, його рейтинг від катастрофічного обвалу - це стабільна гривня. Всі інші показники нещадно завалені, і навіть спроби посадити Порошенко вже не допоможуть. Скоро він стане одним з бувших.Якщо вже шукати наступника, то серед правих центристів, бо ліві свій шанс витратили на Зеленського. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10511 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:21 zРадио написав: budivelnik написав: Прибалти почали з мови...

Ми мову-віру не чіпали

І хто зараз в кращих умовах?

Прибалти почали з мови...Ми мову-віру не чіпалиІ хто зараз в кращих умовах?



Вспоминается анекдот:



Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. После, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем...



Так и у порохоботов язык виноват



РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...



Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Или без армовирной риторики референдум был бы провален? Тоже глупость.



Ты сам прекрасно знаешь, что пересичные проголосуют так, как им скажет телевизор. В 1991-м один референдум - подавляющее большинство за пребывание в составе СССР, другой через полгода - подавляющее большинство за независимое развитие. Корректно составить бюллетень, провести агитационную кампанию о вступлении в НАТО, как людей обманули со вступлением в ЕС, и делов то...



А с помощью языка вы (нетерпимые сторонники одноязычия) только отдаляли людей от Украины. Выcep "чемодан-вокзал-россия" - это чье творчество? Собирателей, или сепаратистов?



Такие как ты годами формировали в крымчанах ощущение пребывания в гостях. И когда представился момент, они последовали призыву и ушли... с чемоданами и вокзалами... Вспоминается анекдот:Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. После, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем...Так и у порохоботов язык виноватРФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Или без армовирной риторики референдум был бы провален? Тоже глупость.Ты сам прекрасно знаешь, что пересичные проголосуют так, как им скажет телевизор. В 1991-м один референдум - подавляющее большинство за пребывание в составе СССР, другой через полгода - подавляющее большинство за независимое развитие. Корректно составить бюллетень, провести агитационную кампанию о вступлении в НАТО, как людей обманули со вступлением в ЕС, и делов то...А с помощью языка вы (нетерпимые сторонники одноязычия) только отдаляли людей от Украины. Выcep "чемодан-вокзал-россия" - это чье творчество? Собирателей, или сепаратистов?Такие как ты годами формировали в крымчанах ощущение пребывания в гостях. И когда представился момент, они последовали призыву и ушли... с чемоданами и вокзалами...

чомусь твердолобих постійно хвилює мова,

не можуть вивчити, чи що, зайва хромосома заважає? чомусь твердолобих постійно хвилює мова,не можуть вивчити, чи що, зайва хромосома заважає? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20058 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1117 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:31 flyman написав: freeze написав: lapay написав: Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають. Яким би не був Разумков, чи будь-хто інший, успіх Зеленського повторити неможливо. Вже ніхто не зможе об'єднати ватний і патріотичний електорат однією кандидатурою. Політична радикалізація йде повним ходом, на наступних виборах вже не буде ілюзій про чесних, нових і тих, що все швидко порішають.



Зеленский и не объединил так называемый ватный электорат, который проголосовал за Бойко или Вилкула, и так называемый патриотический электорат, который проголосовал за Тягнибока или Порошенко.

За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.

Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.

Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности. Зеленский и не объединил так называемый ватный электорат, который проголосовал за Бойко или Вилкула, и так называемый патриотический электорат, который проголосовал за Тягнибока или Порошенко.За Зеленского проголосовала самая массовая часть избирателей, которые хотят без идеологических истерик спокойно зарабатывать деньги, не бегать по улицам с лозунгами, которые хотят просто спокойно жить, которому по хрен языковые вопросы, по хрен Бандера с Жуковым, в глубине души без разницы все фамилии, все бродячие активисты с такими же ватными титушками. Это самая массовая часть электората сказала - Надоели.Зы. Этот электорат никуда не делся, даже увеличился.Именно вот этот электорат и выберет следующую власть, а не правые и левые крайности.

стоп, то було голосували проти По,

а тепер фріз пише, що проголосували за Зе,

нестиковочка лєгєнди. стоп, то було голосували проти По,а тепер фріз пише, що проголосували за Зе,нестиковочка лєгєнди.



Не все могут понять смысл написанного.

Голосовали за Зе потому что, и смотри что я написал выше.

Голосовали против По - тоже смотри выше, я вроде подробно разжевал. Не все могут понять смысл написанного.Голосовали за Зе потому что, и смотри что я написал выше.Голосовали против По - тоже смотри выше, я вроде подробно разжевал. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17464 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4273 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:34 lapay написав: Я б не сказав, що Зеленській створив якійсь особливий електорат. Я б не сказав, що Зеленській створив якійсь особливий електорат.



Зеленский ничего не мог створить, он просто грамотно использовал объединительную риторику при соответствующем массовом запросе электората.





lapay написав: Якщо вже шукати наступника, то серед правих центристів, бо ліві свій шанс витратили на Зеленського. Якщо вже шукати наступника, то серед правих центристів, бо ліві свій шанс витратили на Зеленського.





Нет, достаточно для меня очевидно, что наступник будет среди левых центристов.

Правые центристы сейчас не имеют поддержки у электората. Вообще. Зеленский ничего не мог створить, он просто грамотно использовал объединительную риторику при соответствующем массовом запросе электората.Нет, достаточно для меня очевидно, что наступник будет среди левых центристов.Правые центристы сейчас не имеют поддержки у электората. Вообще. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17464 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4273 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:37 budivelnik написав: zРадио написав: РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть... РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть... 1 Якщо коло тебе звір - треба визначатись

Ти будеш кормом-чи він калікою.

2 Ти позиціонуєш себе менеджером ,Що будеш робити - в тебе колектив з двох частин , 70% не проти в капіталізм,30% за совок.

Підеш в совок?

3 Уяви що ти Президент....

Нафти-газу - в тебе нема і не буде (в обємах достатніх щоб отримати 50% експортної виручки)

Тих 30% совків - звикли жити за совка з доходів труби.

Будеш слухати їх , чи спробуєш підтримати 70% які за капіталістів? 1 Якщо коло тебе звір - треба визначатисьТи будеш кормом-чи він калікою.2 Ти позиціонуєш себе менеджером ,Що будеш робити - в тебе колектив з двох частин , 70% не проти в капіталізм,30% за совок.Підеш в совок?3 Уяви що ти Президент....Нафти-газу - в тебе нема і не буде (в обємах достатніх щоб отримати 50% експортної виручки)Тих 30% совків - звикли жити за совка з доходів труби.Будеш слухати їх , чи спробуєш підтримати 70% які за капіталістів?



Как отдельно-стоЯщий мысленный эксперимент - имеет право на жизнь. Но как аналогия к дискуссии о языке - вообще мимо.



Можно на украинском отрицать российскую агрессию, можно на русском - говорить о ней правду. Можно на русском пропагандировать либеральные ценности, можно на украинском - топить за коммунизм.



Русский Павлов на русском языке троллил попов РПЦ, а украинец Тычина на украинском восхвалял коммунизм и был членом ВКПб. В РИ/РСФСР/РФ не все - сторонники политики Кремля, а внутри т.н. совков - множество ученых с мировым именем, которые до сих пор служат независимой Украине.



Твоя гребенка "украинский - хорошо, русский - плохо", "совок - плохо, свідомість - хорошо" - это не более, чем инфантильное упрощение сложных процессов, разобраться в которых не позволяет образование Как отдельно-стоЯщий мысленный эксперимент - имеет право на жизнь. Но как аналогия к дискуссии о языке - вообще мимо.Можно на украинском отрицать российскую агрессию, можно на русском - говорить о ней правду. Можно на русском пропагандировать либеральные ценности, можно на украинском - топить за коммунизм.Русский Павлов на русском языке троллил попов РПЦ, а украинец Тычина на украинском восхвалял коммунизм и был членом ВКПб. В РИ/РСФСР/РФ не все - сторонники политики Кремля, а внутри т.н. совков - множество ученых с мировым именем, которые до сих пор служат независимой Украине.Твоя гребенка "украинский - хорошо, русский - плохо", "совок - плохо, свідомість - хорошо" - это не более, чем инфантильное упрощение сложных процессов, разобраться в которых не позволяет образование zРадио

Повідомлень: 6375 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1083 раз. Подякували: 2456 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:37 centurionus написав: Tegularius написав: Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.

Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.

Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал ))) Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал ))) Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років.

P.S. Довідково, ніколи не голосував ані за бубе +Ко, ані за шокобарона +Ко. Ані за кроля, ані за жулю, ані за "фасади" фсб. Ані за скотиняку. Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років.P.S. Довідково, ніколи не голосував ані за бубе +Ко, ані за шокобарона +Ко. Ані за кроля, ані за жулю, ані за "фасади" фсб. Ані за скотиняку.

Из за таких протывсихов мы и имеем то, что имеем.

Так что не жалуйтесь. Из за таких протывсихов мы и имеем то, что имеем.Так что не жалуйтесь. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus Starikan 2 Повідомлень: 17399 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 23:58 zРадио написав: Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же -

Это вы преувеличиваете.

Судя по тому, что американцы были отчасти против развала СССР (прибалты не в счет), нас бы нас в НАТО не взяли. Это вы преувеличиваете.Судя по тому, что американцы были отчасти против развала СССР (прибалты не в счет), нас бы нас в НАТО не взяли. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus Starikan 2 Повідомлень: 17399 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6373637463756376> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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