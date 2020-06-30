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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6373637463756376 Додано: Сер 01 лип, 2020 00:05 Re: Політичні дискусії Starikan написав: zРадио написав: Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же -

Это вы преувеличиваете.

Судя по тому, что американцы были отчасти против развала СССР (прибалты не в счет), нас бы нас в НАТО не взяли. Это вы преувеличиваете.Судя по тому, что американцы были отчасти против развала СССР (прибалты не в счет), нас бы нас в НАТО не взяли.



Был момент в начале нулевых, когда и Путин в рамках новый парадигмы на полном серьезе закидывал удочку о вступлении РФ в НАТО, а немецкие и французские лидеры громкогласно заявляли о возможном Евросоюзе от Лиссабона до Владивостока.



Правда продолжалось это недолго, и никто не решился на следующие шаги. Но мысли такие у сторон были. Был момент в начале нулевых, когда и Путин в рамках новый парадигмы на полном серьезе закидывал удочку о вступлении РФ в НАТО, а немецкие и французские лидеры громкогласно заявляли о возможном Евросоюзе от Лиссабона до Владивостока.Правда продолжалось это недолго, и никто не решился на следующие шаги. Но мысли такие у сторон были. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17464 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4273 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 00:16 shapo написав: justit написав: andrijk777 написав: Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.

Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!

Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.



Експериментально?

Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?

Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?

Експериментально?Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?

Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.

Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум

Стоїте з себе такого розумного, але логіка на рівні третьокласника.

Мені не потрібно що ВЕСЬ корабель(30м) пропав з виду. Достатньо щоб за горизонт пішла тільки палуба(3-5м). Якщо б земля була плоска - палуба корабля не опускалась би вниз(за горизонт), а просто б зменшувалась. Стоїте з себе такого розумного, але логіка на рівні третьокласника.Достатньо щоб за горизонт пішла тільки палуба(3-5м). Якщо б земля була плоска - палуба корабля не опускалась би вниз(за горизонт), а просто б зменшувалась. andrijk777

Повідомлень: 2267 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 00:32 Starikan написав: centurionus написав: Tegularius написав: Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.

Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.

Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал ))) Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал ))) Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років.

P.S. Довідково, ніколи не голосував ані за бубе +Ко, ані за шокобарона +Ко. Ані за кроля, ані за жулю, ані за "фасади" фсб. Ані за скотиняку. Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років.P.S. Довідково, ніколи не голосував ані за бубе +Ко, ані за шокобарона +Ко. Ані за кроля, ані за жулю, ані за "фасади" фсб. Ані за скотиняку.

Из за таких протывсихов мы и имеем то, что имеем.

Так что не жалуйтесь. Из за таких протывсихов мы и имеем то, что имеем.Так что не жалуйтесь.

Де ти побачив "жалоби"? Якого біса тулити недолугі коменти? В списку дегенератів побачив тих, за кого голосував, і відчув душевний біль обдуреного виборця, вирішив написати маячню?

Угу, я проти всіх дегенератів. Де ти побачив "жалоби"? Якого біса тулити недолугі коменти? В списку дегенератів побачив тих, за кого голосував, і відчув душевний біль обдуреного виборця, вирішив написати маячню?Угу, я проти всіх дегенератів. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1271 З нами з: 07.10.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6373637463756376 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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