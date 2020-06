Додано: Сер 01 лип, 2020 00:32

Starikan написав: centurionus написав: Tegularius написав: Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.

Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.

Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал ))) Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал ))) Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років.

P.S. Довідково, ніколи не голосував ані за бубе +Ко, ані за шокобарона +Ко. Ані за кроля, ані за жулю, ані за "фасади" фсб. Ані за скотиняку.

Из за таких протывсихов мы и имеем то, что имеем.

Так что не жалуйтесь.

Де ти побачив "жалоби"? Якого біса тулити недолугі коменти? В списку дегенератів побачив тих, за кого голосував, і відчув душевний біль обдуреного виборця, вирішив написати маячню?

Угу, я проти всіх дегенератів.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell