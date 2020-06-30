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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6373637463756376
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:05

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  zРадио написав: Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно.

Это вы преувеличиваете.
Судя по тому, что американцы были отчасти против развала СССР (прибалты не в счет), нас бы нас в НАТО не взяли.


Был момент в начале нулевых, когда и Путин в рамках новый парадигмы на полном серьезе закидывал удочку о вступлении РФ в НАТО, а немецкие и французские лидеры громкогласно заявляли о возможном Евросоюзе от Лиссабона до Владивостока.

Правда продолжалось это недолго, и никто не решился на следующие шаги. Но мысли такие у сторон были.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:16

  shapo написав:
  justit написав:
  andrijk777 написав:Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.
Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!


Експериментально?
Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?
Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?
:?

Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.
Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум

Стоїте з себе такого розумного, але логіка на рівні третьокласника.
Мені не потрібно що ВЕСЬ корабель(30м) пропав з виду. Достатньо щоб за горизонт пішла тільки палуба(3-5м). Якщо б земля була плоска - палуба корабля не опускалась би вниз(за горизонт), а просто б зменшувалась.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:32

  Starikan написав:
  centurionus написав:
  Tegularius написав: Две новости для порохоботов: хорошая и плохая.
Хорошая: во втором туре против Зеленского Порошенко сейчас набирает на целых 5% больше, чем год назад.
Плохая: во второй тур Порошенко сейчас вообще бы не попал )))
Тобто бубе буде верховним серед шімпанЗЕ ще +5 років. :shock:
P.S. Довідково, ніколи не голосував ані за бубе +Ко, ані за шокобарона +Ко. Ані за кроля, ані за жулю, ані за "фасади" фсб. Ані за скотиняку.

Из за таких протывсихов мы и имеем то, что имеем.
Так что не жалуйтесь.

Де ти побачив "жалоби"? Якого біса тулити недолугі коменти? В списку дегенератів побачив тих, за кого голосував, і відчув душевний біль обдуреного виборця, вирішив написати маячню?
Угу, я проти всіх дегенератів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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