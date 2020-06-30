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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 лип, 2020 06:36
Опять не понял что такое палуба для прогулочного корабля высотой в 10-этажный дом - их там много.
Если вы берете отметку некой палубы в 5м, то исчезнет из зрения она через 8км.
Мое замечание касается того, что человеческий глаз хоть и уникальный оптический прибор, но очень субьективный, т.к. человек в конечном итоге видит не глазом , а мозгом, и здесь большой разброс от чего и возникают оптические иллюзии и искажения. Вы и ваши местные коллеги явно лишены таких недостатков и способны по часу вглядываться в морскую даль и при этом видеть очертания предмета до 20км.
Так что на нобелевку не потянет ,но на патент подавайте смело.
Правда, как человек очень давно занимавшийся исследованиями не очень понимаю почему ваше созерцание называется "экспериментом".
О том, что земля круглая мне сообщили как раз примерно в 3классе начальной школы, а вот что там за логика вы вряд ли скажете как уже промолчали о своей глазной
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