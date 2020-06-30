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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6372637363746375
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:51

Лишиться тільки долярчики. Навіть 5колона піде...
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 06:36

  andrijk777 написав:Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.
Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!

  justit написав:Експериментально?
Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?
Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?
:?

  shapo написав:Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.
Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум

  andrijk777 написав:Стоїте з себе такого розумного, але логіка на рівні третьокласника.
Мені не потрібно що ВЕСЬ корабель(30м) пропав з виду. Достатньо щоб за горизонт пішла тільки палуба(3-5м). Якщо б земля була плоска - палуба корабля не опускалась би вниз(за горизонт), а просто б зменшувалась.


Опять не понял что такое палуба для прогулочного корабля высотой в 10-этажный дом - их там много.
Если вы берете отметку некой палубы в 5м, то исчезнет из зрения она через 8км.
Мое замечание касается того, что человеческий глаз хоть и уникальный оптический прибор, но очень субьективный, т.к. человек в конечном итоге видит не глазом , а мозгом, и здесь большой разброс от чего и возникают оптические иллюзии и искажения. Вы и ваши местные коллеги явно лишены таких недостатков и способны по часу вглядываться в морскую даль и при этом видеть очертания предмета до 20км.
Так что на нобелевку не потянет ,но на патент подавайте смело.
Правда, как человек очень давно занимавшийся исследованиями не очень понимаю почему ваше созерцание называется "экспериментом".
О том, что земля круглая мне сообщили как раз примерно в 3классе начальной школы, а вот что там за логика вы вряд ли скажете как уже промолчали о своей глазной
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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