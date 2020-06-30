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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6372637363746375 Додано: Сер 01 лип, 2020 01:51

Лишиться тільки долярчики. Навіть 5колона піде... Ethereum Повідомлень: 1254 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 06:36 andrijk777 написав: Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.

Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!

Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.

justit написав: Експериментально?

Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?

Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?

Експериментально?Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?

shapo написав: Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.

Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум

andrijk777 написав: Стоїте з себе такого розумного, але логіка на рівні третьокласника.

Мені не потрібно що ВЕСЬ корабель(30м) пропав з виду. Достатньо щоб за горизонт пішла тільки палуба(3-5м). Якщо б земля була плоска - палуба корабля не опускалась би вниз(за горизонт), а просто б зменшувалась. Стоїте з себе такого розумного, але логіка на рівні третьокласника.Достатньо щоб за горизонт пішла тільки палуба(3-5м). Якщо б земля була плоска - палуба корабля не опускалась би вниз(за горизонт), а просто б зменшувалась.



Опять не понял что такое палуба для прогулочного корабля высотой в 10-этажный дом - их там много.

Если вы берете отметку некой палубы в 5м, то исчезнет из зрения она через 8км.

Мое замечание касается того, что человеческий глаз хоть и уникальный оптический прибор, но очень субьективный, т.к. человек в конечном итоге видит не глазом , а мозгом, и здесь большой разброс от чего и возникают оптические иллюзии и искажения. Вы и ваши местные коллеги явно лишены таких недостатков и способны по часу вглядываться в морскую даль и при этом видеть очертания предмета до 20км.

Так что на нобелевку не потянет ,но на патент подавайте смело.

Правда, как человек очень давно занимавшийся исследованиями не очень понимаю почему ваше созерцание называется "экспериментом".

О том, что земля круглая мне сообщили как раз примерно в 3классе начальной школы, а вот что там за логика вы вряд ли скажете как уже промолчали о своей глазной Опять не понял что такое палуба для прогулочного корабля высотой в 10-этажный дом - их там много.Если вы берете отметку некой палубы в 5м, то исчезнет из зрения она через 8км.Мое замечание касается того, что человеческий глаз хоть и уникальный оптический прибор, но очень субьективный, т.к. человек в конечном итоге видит не глазом , а мозгом, и здесь большой разброс от чего и возникают оптические иллюзии и искажения. Вы и ваши местные коллеги явно лишены таких недостатков и способны по часу вглядываться в морскую даль и при этом видеть очертания предмета до 20км.Так что на нобелевку не потянет ,но на патент подавайте смело.Правда, как человек очень давно занимавшийся исследованиями не очень понимаю почему ваше созерцание называется "экспериментом".О том, что земля круглая мне сообщили как раз примерно в 3классе начальной школы, а вот что там за логика вы вряд ли скажете как уже промолчали о своей глазной Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3744 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 09:03 centurionus написав: Starikan написав: Из за таких протывсихов мы и имеем то, что имеем.

Так что не жалуйтесь. Из за таких протывсихов мы и имеем то, что имеем.Так что не жалуйтесь. Де ти побачив "жалоби"? Якого біса тулити недолугі коменти? В списку дегенератів побачив тих, за кого голосував, і відчув душевний біль обдуреного виборця, вирішив написати маячню? Де ти побачив "жалоби"? Якого біса тулити недолугі коменти? В списку дегенератів побачив тих, за кого голосував, і відчув душевний біль обдуреного виборця, вирішив написати маячню?

Никакой душевной боли, мне при всех, за которых голосовал, жилось нормально, поскольку не выдвигал к ним особых требований и не надеялся на помощь и субсидии, как 73%



Да, и еще раз убедился в том, что не стоит даже пытаться комментировать посты тех, кто у меня в бане. Никакой душевной боли, мне при всех, за которых голосовал, жилось нормально, поскольку не выдвигал к ним особых требований и не надеялся на помощь и субсидии, как 73%Да, и еще раз убедился в том, что не стоит даже пытаться комментировать посты тех, кто у меня в бане. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus Starikan 2 Повідомлень: 17400 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 09:47 Белковский



Под предлогом эпидемии коронАвируса кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден отказался от проведения предвыборных митингов. Впрочем, истинная причина такого отказа - в другом. Г-н Байден своими публичными выступлениями всё более напоминает нечто среднее между Л. И. Брежневым образца 1982 года и К. У Черненко 1984го. Чем меньше этот соискатель президентского поста будет появляться на публике, тем больше шансов у него выиграть выборы. Поскольку главный ресурс Джозефа Байдена - большой антирейтинг 45го президента Дональда Трампа.



Прикольно, но по технологиям очень сильно напоминает нашу предвыборную президентскую компанию 2019 года, да один в один)) Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17464 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4273 раз. Подякували: 6878 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6372637363746375 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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