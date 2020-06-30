Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку. Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!
justit написав:Експериментально? Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив? Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?
shapo написав:Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км. Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум
andrijk777 написав:Стоїте з себе такого розумного, але логіка на рівні третьокласника. Мені не потрібно що ВЕСЬ корабель(30м) пропав з виду. Достатньо щоб за горизонт пішла тільки палуба(3-5м). Якщо б земля була плоска - палуба корабля не опускалась би вниз(за горизонт), а просто б зменшувалась.
Опять не понял что такое палуба для прогулочного корабля высотой в 10-этажный дом - их там много. Если вы берете отметку некой палубы в 5м, то исчезнет из зрения она через 8км. Мое замечание касается того, что человеческий глаз хоть и уникальный оптический прибор, но очень субьективный, т.к. человек в конечном итоге видит не глазом , а мозгом, и здесь большой разброс от чего и возникают оптические иллюзии и искажения. Вы и ваши местные коллеги явно лишены таких недостатков и способны по часу вглядываться в морскую даль и при этом видеть очертания предмета до 20км. Так что на нобелевку не потянет ,но на патент подавайте смело. Правда, как человек очень давно занимавшийся исследованиями не очень понимаю почему ваше созерцание называется "экспериментом". О том, что земля круглая мне сообщили как раз примерно в 3классе начальной школы, а вот что там за логика вы вряд ли скажете как уже промолчали о своей глазной
Под предлогом эпидемии коронАвируса кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден отказался от проведения предвыборных митингов. Впрочем, истинная причина такого отказа - в другом. Г-н Байден своими публичными выступлениями всё более напоминает нечто среднее между Л. И. Брежневым образца 1982 года и К. У Черненко 1984го. Чем меньше этот соискатель президентского поста будет появляться на публике, тем больше шансов у него выиграть выборы. Поскольку главный ресурс Джозефа Байдена - большой антирейтинг 45го президента Дональда Трампа.
Прикольно, но по технологиям очень сильно напоминает нашу предвыборную президентскую компанию 2019 года, да один в один))
Под предлогом эпидемии коронАвируса кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден отказался от проведения предвыборных митингов. Впрочем, истинная причина такого отказа - в другом. Г-н Байден своими публичными выступлениями всё более напоминает нечто среднее между Л. И. Брежневым образца 1982 года и К. У Черненко 1984го. Чем меньше этот соискатель президентского поста будет появляться на публике, тем больше шансов у него выиграть выборы. Поскольку главный ресурс Джозефа Байдена - большой антирейтинг 45го президента Дональда Трампа. Прикольно, но по технологиям очень сильно напоминает нашу предвыборную президентскую компанию 2019 года, да один в один))
Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага (с)
zРадио написав:РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...
1 Якщо коло тебе звір - треба визначатись Ти будеш кормом-чи він калікою. 2 Ти позиціонуєш себе менеджером ,Що будеш робити - в тебе колектив з двох частин , 70% не проти в капіталізм,30% за совок. Підеш в совок? 3 Уяви що ти Президент.... Нафти-газу - в тебе нема і не буде (в обємах достатніх щоб отримати 50% експортної виручки) Тих 30% совків - звикли жити за совка з доходів труби. Будеш слухати їх , чи спробуєш підтримати 70% які за капіталістів?
Как отдельно-стоЯщий мысленный эксперимент - имеет право на жизнь. Но как аналогия к дискуссии о языке - вообще мимо.
Можно на украинском отрицать российскую агрессию, можно на русском - говорить о ней правду. Можно на русском пропагандировать либеральные ценности, можно на украинском - топить за коммунизм.
Русский Павлов на русском языке троллил попов РПЦ, а украинец Тычина на украинском восхвалял коммунизм и был членом ВКПб. В РИ/РСФСР/РФ не все - сторонники политики Кремля, а внутри т.н. совков - множество ученых с мировым именем, которые до сих пор служат независимой Украине.
Твоя гребенка "украинский - хорошо, русский - плохо", "совок - плохо, свідомість - хорошо" - это не более, чем инфантильное упрощение сложных процессов, разобраться в которых не позволяет образование
1 Ти забув що керуєш інфантілами ,в яких відсутня освіта щоб розібратись? 2 Ти забув що в тебе голос двірника має таку саму вагу як і твій голос при голосуванні?
Тому Питання і проблема - не в мові Питання і проблема в тому,що власник іншої фірми коло тебе (має нафту і газ) постійно підюджує твоїх працівників мовним питанням типу У вас вся проблема в мові,як тільки мова стане російською - так відразу все покращиться... Але прийняття російської другою Державною - не змінить наявність газу/нафти..але збільшить вплив сусідської фірми на твоїх працівників.. То що будеш робити? Примітивно впливати на примітивів у власній фірмі? Чи погодишся з тим що пропонує Директор сусідської(прекрасно розуміючи ,що як тільки він отримає керування-ти отримаєш по шапці)
Яскравий приклад Абхазія-Придністровья-ОРДЛО... Там все так як ти пропонуєш Мову-віру - ніхто не чіпає (хоча в Придністровьї українців в рази більше від росіян) Так чого ж там дупа?
budivelnik написав:Прибалти почали з мови... Ми мову-віру не чіпали І хто зараз в кращих умовах?
Вспоминается анекдот:
Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. После, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем...
Так и у порохоботов язык виноват
РФ не прыгает на прибалтов только по одной причине - те в НАТО успели заскочить. Потому что процессы эти дальновидно начали, когда РФ едва сама не распадалась. И завершили, пока РФ не успела окрепнуть...
Русскоязычную Украину в НАТО бы не взяли вначале 2000-х? Бред же - взяли бы конечно. Или без армовирной риторики референдум был бы провален? Тоже глупость.
Ты сам прекрасно знаешь, что пересичные проголосуют так, как им скажет телевизор. В 1991-м один референдум - подавляющее большинство за пребывание в составе СССР, другой через полгода - подавляющее большинство за независимое развитие. Корректно составить бюллетень, провести агитационную кампанию о вступлении в НАТО, как людей обманули со вступлением в ЕС, и делов то...
А с помощью языка вы (нетерпимые сторонники одноязычия) только отдаляли людей от Украины. Выcep "чемодан-вокзал-россия" - это чье творчество? Собирателей, или сепаратистов?
Такие как ты годами формировали в крымчанах ощущение пребывания в гостях. И когда представился момент, они последовали призыву и ушли... с чемоданами и вокзалами...
чомусь твердолобих постійно хвилює мова, не можуть вивчити, чи що, зайва хромосома заважає?
Интервью берет корреспондент частного канала ATR Ленура Ислямова оплачиваемого из бюджета Украины ,при этом ни при Порошенко, ни сейчас при Зеленском этот коллаборант с российским паспортом входивший в первое коллаборационное правительство Крыма ни разу не отчитался о потраченных деньгах, но учит других патриотизму
Под предлогом эпидемии коронАвируса кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден отказался от проведения предвыборных митингов. Впрочем, истинная причина такого отказа - в другом. Г-н Байден своими публичными выступлениями всё более напоминает нечто среднее между Л. И. Брежневым образца 1982 года и К. У Черненко 1984го. Чем меньше этот соискатель президентского поста будет появляться на публике, тем больше шансов у него выиграть выборы. Поскольку главный ресурс Джозефа Байдена - большой антирейтинг 45го президента Дональда Трампа.
Прикольно, но по технологиям очень сильно напоминает нашу предвыборную президентскую компанию 2019 года, да один в один))