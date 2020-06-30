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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6373637463756376
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:28

Сегодняшний пример:
Премьер заверяет, что государство погасило все долги перед шахтерами

01.07.2020 14:06.
https://www.ostro.org/general/society/news/592954/
У государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме. Почти 40 тысяч работников, которые каждый день выполняют титаническую работу, получили надлежащую зарплату", - сообщил он.

И что происходит в Киеве:
Видео удобней смотреть здесь:
https://patrioty.org.ua/society/hradus- ... 34336.html
Это первоисточник:
https://www.facebook.com/watch/MykhailoVolynets/
Ни у кого не вызывает интерес: каким образом "за долги" приватизировали шахты, пласты,... - но тем же углекопам за долги не отдают "Центрэнерго"?
- Хай наводят там порядок и все будут в "шиколаде"......????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:15

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Все как в Германии перед приходом Гитлера

А ты тогда жил в Германии ?

Мнение у тебя по любому вопросу, без вообще никаких знаний о вопросе :)


Историю давно люблю и мнение высказываю только по тем вопросам в которых разбираюсь, политинформатор внештатный


ваші підручники з історії писали часом не ті ж автори що і історію кпсс? :D
wild.tomcat
 
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  #<1 ... 6373637463756376
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