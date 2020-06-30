Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора і шоколадного Петра ... Вата почне підгорати. Аве-Пастор Браво- Олексійович...
ПС Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
Що там з враженнями з під будівлі суду і з самого Суду? Хто кого судив? Як після засідання зустріли Кривавого Пастора? При цьому Якщо хтось думає що звязка Пастор+Олексійович це проти Зеленського...він сильно помиляється. Звязка Олексійович+Пастор - чудова підготовка до Пастор - Президент Петро Олексійович- голова ВР Пс Очікую коли Яценюк підтягнеться,тим більше що судячи з публічних заяв Арсенія Петровича - він зла на Порошенка не тримає.
zРадио написав:Вся соросятская убогость в одной новости - КШЭ (пристанише Милованова и прочих "дeбилoв") псевдо-нОучно врет о том, что Украина потеряет сотни миллионов долларов, внимание, если введет запрет на госзакупки машиностроительного импорта без его локализации по крайней мере на 25%!!!
Мне вот интересно, сколько бы держали в своей стране подобный сброд американцы, или немцы, французы, японцы... Я думаю, что в этот же день прекратили бы подрывную деятельность таких квази-институтов, и выдворили их "меценатов" и менеджмент со штампиком пожизненной нон-грата персоны.
“В парламенте начинают доминировать взгляды, которые мы называем “здоровым протекционизмом”. Мы понимаем, что украинская промышленность и производитель требуют господдержки, которая при этом оставляет конкуренцию на рыке и не ставит потребителя в невыгодные условия”, — отметила соавтор законопроекта Роксолана Пидласа в ходе презентации законопроекта на львовском предприятии “Электрон” в пятницу вечером.
budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора і шоколадного Петра ... Вата почне підгорати. Аве-Пастор Браво- Олексійович...
ПС Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
Що там з враженнями з під будівлі суду і з самого Суду? Хто кого судив? Як після засідання зустріли Кривавого Пастора? При цьому Якщо хтось думає що звязка Пастор+Олексійович це проти Зеленського...він сильно помиляється. Звязка Олексійович+Пастор - чудова підготовка до Пастор - Президент Петро Олексійович- голова ВР Пс Очікую коли Яценюк підтягнеться,тим більше що судячи з публічних заяв Арсенія Петровича - він зла на Порошенка не тримає.