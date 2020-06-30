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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6374637563766377
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:18

Kudrjavuy, тяжелая наркомания
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:25

  Вкладчик1234 написав:Kudrjavuy, тяжелая наркомания

:D
Сочувствую....
Но это ещё не всё - вот концовка.
Рекомендую:
https://defence-line.org/2020/06/lenta- ... 21-goda-3/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:38

  shapo написав:
  budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС
Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора :D і шоколадного Петра :D :D ...
Вата почне підгорати.
Аве-Пастор
Браво- Олексійович...

ПС
Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність
Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати
А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
Що там з враженнями з під будівлі суду і з самого Суду?
Хто кого судив?
Як після засідання зустріли Кривавого Пастора?
При цьому
Якщо хтось думає що звязка Пастор+Олексійович це проти Зеленського...він сильно помиляється.
Звязка Олексійович+Пастор - чудова підготовка до
Пастор - Президент
Петро Олексійович- голова ВР
Пс
Очікую коли Яценюк підтягнеться,тим більше що судячи з публічних заяв Арсенія Петровича - він зла на Порошенка не тримає.

Яценюк?(Гройсман?)- Премєр
Гройсман?(Яценюк?)-МінФін
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:50

  zРадио написав:Вся соросятская убогость в одной новости - КШЭ (пристанише Милованова и прочих "дeбилoв") псевдо-нОучно врет о том, что Украина потеряет сотни миллионов долларов, внимание, если введет запрет на госзакупки машиностроительного импорта без его локализации по крайней мере на 25%!!!

Мне вот интересно, сколько бы держали в своей стране подобный сброд американцы, или немцы, французы, японцы... Я думаю, что в этот же день прекратили бы подрывную деятельность таких квази-институтов, и выдворили их "меценатов" и менеджмент со штампиком пожизненной нон-грата персоны.

http://ukrrudprom.ua/news/Kievskaya_shk ... _loka.html


“В парламенте начинают доминировать взгляды, которые мы называем “здоровым протекционизмом”. Мы понимаем, что украинская промышленность и производитель требуют господдержки, которая при этом оставляет конкуренцию на рыке и не ставит потребителя в невыгодные условия”, — отметила соавтор законопроекта Роксолана Пидласа в ходе презентации законопроекта на львовском предприятии “Электрон” в пятницу вечером.

А такой завод еще существует?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:56

  shapo написав:А такой завод еще существует?


Трамваи делают. За телевизоры не уверен
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:00

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС
Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора :D і шоколадного Петра :D :D ...
Вата почне підгорати.
Аве-Пастор
Браво- Олексійович...

ПС
Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність
Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати
А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
Що там з враженнями з під будівлі суду і з самого Суду?
Хто кого судив?
Як після засідання зустріли Кривавого Пастора?
При цьому
Якщо хтось думає що звязка Пастор+Олексійович це проти Зеленського...він сильно помиляється.
Звязка Олексійович+Пастор - чудова підготовка до
Пастор - Президент
Петро Олексійович- голова ВР
Пс
Очікую коли Яценюк підтягнеться,тим більше що судячи з публічних заяв Арсенія Петровича - він зла на Порошенка не тримає.

Яценюк?(Гройсман?)- Премєр
Гройсман?(Яценюк?)-МінФін


И, к сожалению, эта команда будет лучше действующей. В этом беда Украины... и не победа Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:03

  zРадио написав:
  shapo написав:А такой завод еще существует?


Трамваи делают. За телевизоры не уверен



Наверное, эти
http://ru.electron.ua/about_corporation/
http://ru.tv.electron.ua/company_store/

Странно, но никогда их продукцию в Киеве не видел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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