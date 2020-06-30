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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6374637563766377 Додано: Сер 01 лип, 2020 19:00 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: Турчинов - голова штабу ЄС

Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора і шоколадного Петра ...

Вата почне підгорати.

Аве-Пастор

Браво- Олексійович...



ПС

Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність

Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати

А з таким тандемом-майбутнього в них нема. Турчинов - голова штабу ЄСЦе як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастораі шоколадного Петра...Вата почне підгорати.Аве-ПасторБраво- Олексійович...ПСЦе не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльністьЯ вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думатиА з таким тандемом-майбутнього в них нема. Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества Що там з враженнями з під будівлі суду і з самого Суду?

Хто кого судив?

Як після засідання зустріли Кривавого Пастора?

При цьому

Якщо хтось думає що звязка Пастор+Олексійович це проти Зеленського...він сильно помиляється.

Звязка Олексійович+Пастор - чудова підготовка до

Пастор - Президент

Петро Олексійович- голова ВР

Пс

Очікую коли Яценюк підтягнеться,тим більше що судячи з публічних заяв Арсенія Петровича - він зла на Порошенка не тримає.



Яценюк?(Гройсман?)- Премєр

Гройсман?(Яценюк?)-МінФін

Що там з враженнями з під будівлі суду і з самого Суду?Хто кого судив?Як після засідання зустріли Кривавого Пастора?При цьомуЯкщо хтось думає що звязка Пастор+Олексійович це проти Зеленського...він сильно помиляється.Звязка Олексійович+Пастор - чудова підготовка доПсОчікую коли Яценюк підтягнеться,тим більше що судячи з публічних заяв Арсенія Петровича - він зла на Порошенка не тримає.



И, к сожалению, эта команда будет лучше действующей. В этом беда Украины... и не победа Порошенко. И, к сожалению, эта команда будет лучше действующей. В этом беда Украины... и не победа Порошенко. Renee Повідомлень: 169 З нами з: 22.10.19 Подякував: 46 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 19:03 zРадио написав: shapo написав: А такой завод еще существует? А такой завод еще существует?



Трамваи делают. За телевизоры не уверен Трамваи делают. За телевизоры не уверен





Наверное, эти

http://ru.electron.ua/about_corporation/

http://ru.tv.electron.ua/company_store/



Странно, но никогда их продукцию в Киеве не видел Наверное, этиСтранно, но никогда их продукцию в Киеве не видел Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3756 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 19:49 shapo написав: zРадио написав: shapo написав: А такой завод еще существует? А такой завод еще существует?



Трамваи делают. За телевизоры не уверен Трамваи делают. За телевизоры не уверен





Наверное, эти

http://ru.electron.ua/about_corporation/

http://ru.tv.electron.ua/company_store/



Странно, но никогда их продукцию в Киеве не видел Наверное, этиСтранно, но никогда их продукцию в Киеве не видел





Они могли бы и интернет-магазин прикрепить. А то 21 век и какой-то единственный оффлайн магазин хз где и "приглашение партнеров к сотрудничеству" на сайте

Конечно мало кто будет знать про эти телевизоры, вполне возможно они не хуже чем "средний китай", кто его знает. Они могли бы и интернет-магазин прикрепить. А то 21 век и какой-то единственный оффлайн магазин хз где и "приглашение партнеров к сотрудничеству" на сайтеКонечно мало кто будет знать про эти телевизоры, вполне возможно они не хуже чем "средний китай", кто его знает. Alex2007 1

Повідомлень: 2275 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1022 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6374637563766377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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