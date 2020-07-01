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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6374637563766377
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:00

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС
Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора :D і шоколадного Петра :D :D ...
Вата почне підгорати.
Аве-Пастор
Браво- Олексійович...

ПС
Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність
Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати
А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
Що там з враженнями з під будівлі суду і з самого Суду?
Хто кого судив?
Як після засідання зустріли Кривавого Пастора?
При цьому
Якщо хтось думає що звязка Пастор+Олексійович це проти Зеленського...він сильно помиляється.
Звязка Олексійович+Пастор - чудова підготовка до
Пастор - Президент
Петро Олексійович- голова ВР
Пс
Очікую коли Яценюк підтягнеться,тим більше що судячи з публічних заяв Арсенія Петровича - він зла на Порошенка не тримає.

Яценюк?(Гройсман?)- Премєр
Гройсман?(Яценюк?)-МінФін


И, к сожалению, эта команда будет лучше действующей. В этом беда Украины... и не победа Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:03

  zРадио написав:
  shapo написав:А такой завод еще существует?


Трамваи делают. За телевизоры не уверен



Наверное, эти
http://ru.electron.ua/about_corporation/
http://ru.tv.electron.ua/company_store/

Странно, но никогда их продукцию в Киеве не видел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:49

  shapo написав:
  zРадио написав:
  shapo написав:А такой завод еще существует?


Трамваи делают. За телевизоры не уверен



Наверное, эти
http://ru.electron.ua/about_corporation/
http://ru.tv.electron.ua/company_store/

Странно, но никогда их продукцию в Киеве не видел


:roll:
Они могли бы и интернет-магазин прикрепить. А то 21 век и какой-то единственный оффлайн магазин хз где и "приглашение партнеров к сотрудничеству" на сайте
Конечно мало кто будет знать про эти телевизоры, вполне возможно они не хуже чем "средний китай", кто его знает.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:40

Re: Політичні дискусії

про діда Яшу вже в тємі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:38

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:30

centurionus
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:23

Kudrjavuy
овоч...
син "алкаша" та "алкашки", виховувала баба, інтелектуальні здібності невисокі (для шкільної програми). Інформація від людини, яка його тоді знала.
Починаючи з Єнакієво , паралельно із "завгарством" на різних рівнях, "разрулівал" питання від ОЗУ. Потім "хаму" ОЗУ купили місце заступника голови ОДА (транспортом займався), 1-го заступника, потім - голови ОДА. Навесні 1999 року був "сходняк" (реальний) данєцкіх. Тема така: данбас "намалював" за домовленістю з києвом потрібний результат на виборах 1998 року, але київські не задовільняють "хотєлкі" данбаса. Вирішили, що вигідніше купити для хама посаду прем'єр-міністра, а потім президента (про сходняк та його теми я чув від двох обізнаних данбасців (непогані вони хлопці, до речі) десь в травні-червні 1999, прізвище овоча не лунало, просто - "хам"; я висловив сумнів в реальності "планів" - мене переконували, що так і буде).
Все було гірше, ніж в побрехеньках гордона.
"Дякувати" за сіє "диво" треба кучмо та його адмістрацію.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:16

  flyman написав:про діда Яшу вже в тємі?

Последний бастион порохоботства пал под натиском зелебилов. Веселится и ликует весь народ (73%).
Резервов НБУ хватит на некоторое время, а дальше омрияне зубожиння.
Schmit
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Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:09

Кабмин уволил четырёх замов министра образования.
Зачистка от соросят началась ?
Петро Алексеевич их три года терпел пока повыгонял, Зеленский только год выдержал, хотя еще не факт, может петлять начнёт.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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