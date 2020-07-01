Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"А я говорил что все будет плохо! Я был прав!" - в Україні будь-коли можна сказати аналогічне і будеш правий. По рейтингам: Яка різниця, які будуть рейтинги через рік? Важливий є 2024 рік - рік виборів. До того часу рейтинг Зе обнулиться, це вже очевидно. Бойко - реально має шанси вийти в 2 тур. Але він там однозначно програє майже будь-якому опоненту. Ну не візьме Бойко більше 35% ніяк. А ось хто буде його суперник? - поки що це ключове питання.
centurionus написав:Kudrjavuy овоч... син "алкаша" та "алкашки", виховувала баба, інтелектуальні здібності невисокі (для шкільної програми). Інформація від людини, яка його тоді знала. Починаючи з Єнакієво , паралельно із "завгарством" на різних рівнях, "разрулівал" питання від ОЗУ. Потім "хаму" ОЗУ купили місце заступника голови ОДА (транспортом займався), 1-го заступника, потім - голови ОДА. Навесні 1999 року був "сходняк" (реальний) данєцкіх. Тема така: данбас "намалював" за домовленістю з києвом потрібний результат на виборах 1998 року, але київські не задовільняють "хотєлкі" данбаса. Вирішили, що вигідніше купити для хама посаду прем'єр-міністра, а потім президента (про сходняк та його теми я чув від двох обізнаних данбасців (непогані вони хлопці, до речі) десь в травні-червні 1999, прізвище овоча не лунало, просто - "хам"; я висловив сумнів в реальності "планів" - мене переконували, що так і буде). Все було гірше, ніж в побрехеньках гордона. "Дякувати" за сіє "диво" треба кучмо та його адмістрацію.
Там ключевое последнее предложение от Гордона (тост). - А к этому сейчас подводят ВСЮ Украину! Замените только "овоща" на сорт яблок.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 лип, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.