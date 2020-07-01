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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6375637663776378
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:32

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:37

  Schmit написав:

"А я говорил что все будет плохо! Я был прав!" - в Україні будь-коли можна сказати аналогічне і будеш правий.
По рейтингам:
Яка різниця, які будуть рейтинги через рік?
Важливий є 2024 рік - рік виборів.
До того часу рейтинг Зе обнулиться, це вже очевидно.
Бойко - реально має шанси вийти в 2 тур.
Але він там однозначно програє майже будь-якому опоненту. Ну не візьме Бойко більше 35% ніяк.
А ось хто буде його суперник? - поки що це ключове питання.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:40

Шатуны уже шатают


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Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:36

Ітогі подвєдьом. 2020-07-02

Ітогі подвєдьом. 2020-07-02

1) Глава Нацбанка Смолий написал заявление об отставке
По его словам, на НБУ длительное время осуществляется политическое давление.

Зеленский подал в Раду проект постановления об увольнении главы Нацбанка

Профильный комитет Рады поддержал отставку главы НБУ Смолия
Зебилизм головного мозга

2) Разбор | "Не вписался в “экономику по Зеленскому”. Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит
Триггером к написанию заявления стал очень напряженный разговор, который произошел между ним и президентом Зеленским на заседании Нацсовета реформ (тот самый, которым руководит Михаил Саакашвили) во вторник, 30 июня, рассказали три собеседника LIGA.net, ставшие свидетелями “конфликта”.

Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.

Бубочка конкретно поехал кукухой
“Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий президента, – отмечает она. – Если отставка Смолия будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то в добавок к экономическому, мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса”.

zRadio не понравилось, что банковский сектор показывает прибыль. Ну так банковский сектор скоро сровняют с финансовым. "Додавим банки"
де***

3) ГБР обыскивает ракетные бригады Воздушных сил и изымает оборудование – ВС ВСУ
Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изымают оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны.

И это в стране, которая воююет.

4) Коротко | "В РФ на тебя всем плевать. Украина - рай". Интервью Рудьковского после тюрьмы - за минуту
Вот ещё один "ценный" кадр на государственные должности

5) Казаки в Мелитополе собрались патрулировать улицы, в полиции уже ответили (фото)
«Казаки так же, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротокол... И неподчинение казакам приравнивается к неповиновению полицейским», – уверены в организации.

Кизяки + УПЦ МП = руццкий мир
Когда кизяков будут отчаянно бить, пусть не жалуются

6) Паводок был неизбежен: эколог назвала настоящую причину наводнения на Прикарпатье
Эксперт не связывает наводнения с вырубкой лесов.
Настоящими причинами наводнений в Прикарпатье стали климатические изменения и большое количество осадков


PS. Вечернее чтиво
Додавили банки, додавим и экономику, или Походжения 11 друзей Бени
Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора.
Украина получает $2,1 млрд от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает $350 млн от Мирового Банка.
И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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