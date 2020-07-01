Додано: Чет 02 лип, 2020 20:59

pesikot

Реванш - он идёт не из Крыма или Донбасса - он идёт из Куева при поддержке продажных тварей.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.