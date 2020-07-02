Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"А я говорил что все будет плохо! Я был прав!" - в Україні будь-коли можна сказати аналогічне і будеш правий. По рейтингам: Яка різниця, які будуть рейтинги через рік? Важливий є 2024 рік - рік виборів. До того часу рейтинг Зе обнулиться, це вже очевидно. Бойко - реально має шанси вийти в 2 тур. Але він там однозначно програє майже будь-якому опоненту. Ну не візьме Бойко більше 35% ніяк. А ось хто буде його суперник? - поки що це ключове питання.
Триггером к написанию заявления стал очень напряженный разговор, который произошел между ним и президентом Зеленским на заседании Нацсовета реформ (тот самый, которым руководит Михаил Саакашвили) во вторник, 30 июня, рассказали три собеседника LIGA.net, ставшие свидетелями “конфликта”.
Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.
Бубочка конкретно поехал кукухой
“Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий президента, – отмечает она. – Если отставка Смолия будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то в добавок к экономическому, мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса”.
zRadio не понравилось, что банковский сектор показывает прибыль. Ну так банковский сектор скоро сровняют с финансовым. "Додавим банки" де***
Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает $2,1 млрд от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает $350 млн от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
- Странно Я до сих пор не заблокован? - А вы спросите у По каким образом в Украине до сих пор нет прямого дествия ст. ст.Конституции Украины №1 - ПАрдон за мой французукий.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 лип, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot Реванш - он идёт не из Крыма или Донбасса - он идёт из Куева при поддержке продажных тварей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
centurionus написав:Kudrjavuy овоч... син "алкаша" та "алкашки", виховувала баба, інтелектуальні здібності невисокі (для шкільної програми). Інформація від людини, яка його тоді знала. Починаючи з Єнакієво , паралельно із "завгарством" на різних рівнях, "разрулівал" питання від ОЗУ. Потім "хаму" ОЗУ купили місце заступника голови ОДА (транспортом займався), 1-го заступника, потім - голови ОДА. Навесні 1999 року був "сходняк" (реальний) данєцкіх. Тема така: данбас "намалював" за домовленістю з києвом потрібний результат на виборах 1998 року, але київські не задовільняють "хотєлкі" данбаса. Вирішили, що вигідніше купити для хама посаду прем'єр-міністра, а потім президента (про сходняк та його теми я чув від двох обізнаних данбасців (непогані вони хлопці, до речі) десь в травні-червні 1999, прізвище овоча не лунало, просто - "хам"; я висловив сумнів в реальності "планів" - мене переконували, що так і буде). Все було гірше, ніж в побрехеньках гордона. "Дякувати" за сіє "диво" треба кучмо та його адмістрацію.
Ключевые последние слова: Где меняйте "овоща" на "сорт яблок"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://www.liga.net/politics/interview ... -za-minutu Видел своими глазами карательную психиатрию. "Самое страшное – это тюремный блок в институте психиатрии Сербского, куда доставляют заключенных на обследования. Я был там три недели, и это место, где страх тебя не отпускает ни на минуту. Некоторым заключенным там дают различные препараты, уколы, питье, в том числе принудительно, когда видишь, во что это превращает людей, – это настоящий шок. Я там даже воду боялся пить. Все эти рассказы про карательную психиатрию – это не выдумки, я это видел своими глазами".
- Странно,но о существововании такого в УКраине - Ни сном ни духом? - Мондёру - не удаляйте, =- вопросы? - в личку! - В Еспч - по треьму круууууугу - геноцид. - Геноцид не трагедия Евреев - это трагедия граждан Украины, что считают себя Гражданами Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 лип, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Слова правильные - но нет понимания ПРИЧИН! Чернобыль-Спитак- Афганистан-Андижан- Рига,- Карабах- , ...... Бред - бред для каждого, кто имеет знакомство с украинской юриспрудкенцией. Корень есть официальный и он не одноразово указан. - Действует "Антиконституция" Украины с 2011 года - официально. Или Вы немецкий еврей, или польский - или планктон "укринец" первое звено в пищевой цепочке. - Усё по Хранцузки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
От лицедев но без пафоса - с результатом всем известным:
Не сегодняшееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.