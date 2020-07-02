Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины, героиня секс-скандала Александра Клитина сняла новое видеообращение, в котором объявила, что все ее многочисленные появления в СМИ - социальный эксперимент, в ходе которого она решила представить, что она инопланетянка.



Соответствующее видео Клитина обнародовала в YouTube.



"Вы знаете, в этот раз я буду разговаривать на русском. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я уже там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ. Скажу, что мне просто нечего терять. Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", - сказала Клитина.



По ее словам, ее эксперимент заключался в том, что она просто связывалась с разными СМИ и пыталась наладить с ними контакт.



"Представить, что я инопланетянин, было достаточно просто. Я не смотрю телевизор, потому что меня не устраивает то низкопробное шоу, которое нам там показывают. Я хочу иметь свое личное мнение, основываясь на своих выводах. Я не знаю ни эти СМИ, ни журналистов. У меня нет никаких пресс-секретарей. Я просто приходила и пыталась с ними контактировать. Так что я хочу сказать - какие у меня выводы. Я не понимаю, как инопланетянин, почему людям интересно смотреть на то, как они унижают друг друга. Почему они не обсуждают проблемы экологии, например. Почему они не обращают внимание на то, что по сути уничтожают свою среду обитания и от этого гибнут, как мухи, от рака", - добавила экс-замминистра.



Кроме того, она упомянула и другую важную, на ее взгляд, проблему, связанную с политикой.



"А политические проститутки. Я знаю, что в России тоже полно политических проституток! Вон, не даром такая кличка вашего лидера главного. Я не буду отвечать тем же. У меня есть пару комментариев важных, на мой взгляд, которые я размещу на странице в Facebook или в Instagram", - заявила Александра Клитина.