Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"А я говорил что все будет плохо! Я был прав!" - в Україні будь-коли можна сказати аналогічне і будеш правий. По рейтингам: Яка різниця, які будуть рейтинги через рік? Важливий є 2024 рік - рік виборів. До того часу рейтинг Зе обнулиться, це вже очевидно. Бойко - реально має шанси вийти в 2 тур. Але він там однозначно програє майже будь-якому опоненту. Ну не візьме Бойко більше 35% ніяк. А ось хто буде його суперник? - поки що це ключове питання.
Триггером к написанию заявления стал очень напряженный разговор, который произошел между ним и президентом Зеленским на заседании Нацсовета реформ (тот самый, которым руководит Михаил Саакашвили) во вторник, 30 июня, рассказали три собеседника LIGA.net, ставшие свидетелями “конфликта”.
Президенту не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов 5-7-9. Претензии, что банки участники выдают мало кредитов, он высказал именно Смолию, причем в резкой форме, говорит один из собеседников.
Бубочка конкретно поехал кукухой
“Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий президента, – отмечает она. – Если отставка Смолия будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то в добавок к экономическому, мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса”.
zRadio не понравилось, что банковский сектор показывает прибыль. Ну так банковский сектор скоро сровняют с финансовым. "Додавим банки" де***
Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает $2,1 млрд от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает $350 млн от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"Представила, что я инопланетянка". Героиня секс-скандала Клитина записала новое обращение
Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины, героиня секс-скандала Александра Клитина сняла новое видеообращение, в котором объявила, что все ее многочисленные появления в СМИ - социальный эксперимент, в ходе которого она решила представить, что она инопланетянка.
Соответствующее видео Клитина обнародовала в YouTube.
"Вы знаете, в этот раз я буду разговаривать на русском. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я уже там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ. Скажу, что мне просто нечего терять. Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", - сказала Клитина.
По ее словам, ее эксперимент заключался в том, что она просто связывалась с разными СМИ и пыталась наладить с ними контакт.
"Представить, что я инопланетянин, было достаточно просто. Я не смотрю телевизор, потому что меня не устраивает то низкопробное шоу, которое нам там показывают. Я хочу иметь свое личное мнение, основываясь на своих выводах. Я не знаю ни эти СМИ, ни журналистов. У меня нет никаких пресс-секретарей. Я просто приходила и пыталась с ними контактировать. Так что я хочу сказать - какие у меня выводы. Я не понимаю, как инопланетянин, почему людям интересно смотреть на то, как они унижают друг друга. Почему они не обсуждают проблемы экологии, например. Почему они не обращают внимание на то, что по сути уничтожают свою среду обитания и от этого гибнут, как мухи, от рака", - добавила экс-замминистра.
Кроме того, она упомянула и другую важную, на ее взгляд, проблему, связанную с политикой.
"А политические проститутки. Я знаю, что в России тоже полно политических проституток! Вон, не даром такая кличка вашего лидера главного. Я не буду отвечать тем же. У меня есть пару комментариев важных, на мой взгляд, которые я размещу на странице в Facebook или в Instagram", - заявила Александра Клитина.
Вкладчик1234 написав:А за что её брали в Министерство транспорта? За что её взяли на новую работу?
Пля, она же тупая как пробка, смайлик рука-лицо. Обязательно для своих обращений надо или сняться в купальнике или оголить до груди плечи.
Вы представляете уровень деградации, это была замминистр инфраструктуры, министерства, ответственного за миллиардные потоки.
Они там через одного шизофреники, Милованов-дурачок, Малюська-клоун, Гончарук-самокатчик, Шыгаль - не может ответить на примитивные вопросы, соросята-ФОПы, ни дня не работавшие в реальном секторе, сейчас возглавляющие комитеты Рады.
Вкладчик1234 написав:А за что её брали в Министерство транспорта? За что её взяли на новую работу?
Пля, она же тупая как пробка, смайлик рука-лицо. Обязательно для своих обращений надо или сняться в купальнике или оголить до груди плечи.
Вы представляете уровень деградации, это была замминистр инфраструктуры, министерства, ответственного за миллиардные потоки.
Они там через одного шизофреники, Милованов-дурачок, Малюська-клоун, Гончарук-самокатчик, Шыгаль - не может ответить на примитивные вопросы, соросята-ФОПы, ни дня не работавшие в реальном секторе, сейчас возглавляющие комитеты Рады.