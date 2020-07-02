Это было всегда, просто было не на виду
Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их!
Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:38
Это было всегда, просто было не на виду
Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их!
Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:41
Шоколадная аудитория этого никогда не поймёт.
Впринципе, как и остальная
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:44
Да, цікаво спостерігати за прозрінням зепільної аудиторії!
Зе- обрали такі ж "розумники", як і він сам.
Нездатні прорахувати ситуацію на два кроки вперед.
Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.
Чоловіче, що ти верзеш?
Ти ж раніше топив за зеленого чумохода двома руками.
Разом з місцевими ватніками.
Вже забув, пам,ять коротка?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:46
Можно согласиться отчасти, предвыборная компания Порошенко была самая бездарная и тупая из всех выборов в Украине.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:48
Он хитрый и жадный.
Поэтому красиво вешает лапшу на уши, с целью усыпить бдительность, втереться в доверие, и обокрасть. Да ещё так, чтоб жертва никогда на него не подумала
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:49
Это да. И продолжает крутить ту же пластинку. Но пипл хавает. И некоторые даже добавки просят
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:52
В якому стані Порошенко прийняв державу, і в якому здав її Зеленому Клоуну - нагадати зепільній аудиторії?
Чекаєте зубожіння?
Зе- скоро вам його зробить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:00
Точний портрет виборців Зедента.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:07
Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.
Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.
Украина - богатая страна!
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