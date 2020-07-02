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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6376637763786379
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:38

  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Это было всегда, просто было не на виду

Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их! :)

Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:41

  Frant написав:зепільна аудиторія нарешті зрозуміла, що король - тупий і голий?

Шоколадная аудитория этого никогда не поймёт.
Впринципе, как и остальная
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:44

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Это было всегда, просто было не на виду

Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их! :)

Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами

Да, цікаво спостерігати за прозрінням зепільної аудиторії!
Зе- обрали такі ж "розумники", як і він сам.
Нездатні прорахувати ситуацію на два кроки вперед.

Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості. :mrgreen:

  Вкладчик1234 написав:
  Frant написав:зепільна аудиторія нарешті зрозуміла, що король - тупий і голий?

Шоколадная аудитория этого никогда не поймёт.

Чоловіче, що ти верзеш?
Ти ж раніше топив за зеленого чумохода двома руками.
Разом з місцевими ватніками.
Вже забув, пам,ять коротка? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:46

  Frant написав:Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.


Можно согласиться отчасти, предвыборная компания Порошенко была самая бездарная и тупая из всех выборов в Украине.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:48

  Frant написав:Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.

Он хитрый и жадный.
Поэтому красиво вешает лапшу на уши, с целью усыпить бдительность, втереться в доверие, и обокрасть. Да ещё так, чтоб жертва никогда на него не подумала
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:49

  freeze написав:
  Frant написав:Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.


Можно согласиться отчасти, предвыборная компания Порошенко была самая бездарная и тупая из всех выборов в Украине.

Это да. И продолжает крутить ту же пластинку. Но пипл хавает. И некоторые даже добавки просят :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:52

  Вкладчик1234 написав:
  Frant написав:Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.

Он хитрый и жадный.
Поэтому красиво вешает лапшу на уши, с целью усыпить бдительность, втереться в доверие, и обокрасть. Да ещё так, чтоб жертва никогда на него не подумала

В якому стані Порошенко прийняв державу, і в якому здав її Зеленому Клоуну - нагадати зепільній аудиторії?
Чекаєте зубожіння?
Зе- скоро вам його зробить.



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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:00

  Вкладчик1234 написав:красиво вешает лапшу на уши, с целью усыпить бдительность, втереться в доверие, и обокрасть. Да ещё так, чтоб жертва никогда на него не подумала
Точний портрет виборців Зедента.

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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:07

Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.
Украина - богатая страна!
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