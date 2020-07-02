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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6376637763786379
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:38

  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Это было всегда, просто было не на виду

Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их! :)

Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:44

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Это было всегда, просто было не на виду

Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их! :)

Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами

Да, цікаво спостерігати за прозрінням зепільної аудиторії!
Зе- обрали такі ж "розумники", як і він сам.
Нездатні прорахувати ситуацію на два кроки вперед.

Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості. :mrgreen:

  Вкладчик1234 написав:
  Frant написав:зепільна аудиторія нарешті зрозуміла, що король - тупий і голий?

Шоколадная аудитория этого никогда не поймёт.

Чоловіче, що ти верзеш?
Ти ж раніше топив за зеленого чумохода двома руками.
Разом з місцевими ватніками.
Вже забув, пам,ять коротка? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:46

  Frant написав:Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.


Можно согласиться отчасти, предвыборная компания Порошенко была самая бездарная и тупая из всех выборов в Украине.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:07

Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:01

  Вкладчик1234 написав:Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.

хм ... а його папірєднік був краще, чи поточний? Хоча думаю після Зе, слідуючий буде ще гірше. Даже суть не в людині, а те, що економіці повний колапс, який можна виправити, або пенсам та бюджетникам не платити пенсії та зарплати, або постійно підвищувати тарифи, податки та збори, закручуючи гайки для пересічних. :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:10

  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Он просто не вышел из Квартала. Он все еще там, и даже больше: перетащил Квартал на Банковую.И он не президент он играет президента.
Как говорится, деревню из девушки не вышибить.
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:18

  Скупердяй написав:
  Вкладчик1234 написав:Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.

хм ... а його папірєднік був краще, чи поточний? Хоча думаю після Зе, слідуючий буде ще гірше. Даже суть не в людині, а те, що економіці повний колапс, який можна виправити, або пенсам та бюджетникам не платити пенсії та зарплати, або постійно підвищувати тарифи, податки та збори, закручуючи гайки для пересічних. :mrgreen:

Согласен
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:32

  freeze написав:Пропал дом (С)

дом давно пропал.
вот ради чего в прошлом году шатали-то?
чтобы завалился быстрее?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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