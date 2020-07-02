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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:38
freeze написав: Renee написав:
Каков поп, такой и приход
Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть
Это было всегда, просто было не на виду
Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их!
Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:44
Вкладчик1234 написав: freeze написав: Renee написав:
Каков поп, такой и приход
Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть
Это было всегда, просто было не на виду
Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их!
Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами
Да, цікаво спостерігати за прозрінням зепільної аудиторії!
Зе- обрали такі ж "розумники", як і він сам.
Нездатні прорахувати ситуацію на два кроки вперед.
Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.
Вкладчик1234 написав: Frant написав:
зепільна аудиторія нарешті зрозуміла, що король - тупий і голий?
Шоколадная аудитория этого никогда не поймёт.
Чоловіче, що ти верзеш?
Ти ж раніше топив за зеленого чумохода двома руками.
Разом з місцевими ватніками.
Вже забув, пам,ять коротка?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:46
Frant написав:
Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.
Можно согласиться отчасти, предвыборная компания Порошенко была самая бездарная и тупая из всех выборов в Украине.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:07
Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.
Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:01
Вкладчик1234 написав:
Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.
Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.
хм ... а його папірєднік був краще, чи поточний? Хоча думаю після Зе, слідуючий буде ще гірше. Даже суть не в людині, а те, що економіці повний колапс, який можна виправити, або пенсам та бюджетникам не платити пенсії та зарплати, або постійно підвищувати тарифи, податки та збори, закручуючи гайки для пересічних.
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:10
freeze написав: Renee написав:
Каков поп, такой и приход
Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть
Он просто не вышел из Квартала. Он все еще там, и даже больше: перетащил Квартал на Банковую.И он не президент он играет президента.
Как говорится, деревню из девушки не вышибить.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:18
Скупердяй написав: Вкладчик1234 написав:
Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.
Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.
хм ... а його папірєднік був краще, чи поточний? Хоча думаю після Зе, слідуючий буде ще гірше. Даже суть не в людині, а те, що економіці повний колапс, який можна виправити, або пенсам та бюджетникам не платити пенсії та зарплати, або постійно підвищувати тарифи, податки та збори, закручуючи гайки для пересічних.
Согласен
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:32
freeze написав:
Пропал дом (С)
дом давно пропал.
вот ради чего в прошлом году шатали-то?
чтобы завалился быстрее?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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