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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6377637863796380>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:38

  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Это было всегда, просто было не на виду

Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их! :)

Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:44

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Это было всегда, просто было не на виду

Возьмите Дееву, "гиперлупера", Ляшка "первого" и "второго", Гройсмана, Яценюка, Киву, Рабиновича, тысячи их! :)

Та даже того же милованушку - биоробот с заученными фразами

Да, цікаво спостерігати за прозрінням зепільної аудиторії!
Зе- обрали такі ж "розумники", як і він сам.
Нездатні прорахувати ситуацію на два кроки вперед.

Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості. :mrgreen:

  Вкладчик1234 написав:
  Frant написав:зепільна аудиторія нарешті зрозуміла, що король - тупий і голий?

Шоколадная аудитория этого никогда не поймёт.

Чоловіче, що ти верзеш?
Ти ж раніше топив за зеленого чумохода двома руками.
Разом з місцевими ватніками.
Вже забув, пам,ять коротка? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:46

  Frant написав:Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.


Можно согласиться отчасти, предвыборная компания Порошенко была самая бездарная и тупая из всех выборов в Украине.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:07

Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:01

  Вкладчик1234 написав:Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.

хм ... а його папірєднік був краще, чи поточний? Хоча думаю після Зе, слідуючий буде ще гірше. Даже суть не в людині, а те, що економіці повний колапс, який можна виправити, або пенсам та бюджетникам не платити пенсії та зарплати, або постійно підвищувати тарифи, податки та збори, закручуючи гайки для пересічних. :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:10

  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Он просто не вышел из Квартала. Он все еще там, и даже больше: перетащил Квартал на Банковую.И он не президент он играет президента.
Как говорится, деревню из девушки не вышибить.
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:18

  Скупердяй написав:
  Вкладчик1234 написав:Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.

хм ... а його папірєднік був краще, чи поточний? Хоча думаю після Зе, слідуючий буде ще гірше. Даже суть не в людині, а те, що економіці повний колапс, який можна виправити, або пенсам та бюджетникам не платити пенсії та зарплати, або постійно підвищувати тарифи, податки та збори, закручуючи гайки для пересічних. :mrgreen:

Согласен
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:32

  freeze написав:Пропал дом (С)

дом давно пропал.
вот ради чего в прошлом году шатали-то?
чтобы завалился быстрее?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:03

Re: Політичні дискусії

Yuri_T написав:
  freeze написав:Пропал дом (С)

дом давно пропал.
вот ради чего в прошлом году шатали-то?
чтобы завалился быстрее?


Была надежда на лучшее.
А получилось как в известной притче про деда, немцев, зайцев и партизанах.

- И зайцы сейчас с голоду передохнут, да и с партизанами как-то неудобно получилось...
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:27

  Renee написав:
  freeze написав:
  Renee написав:Каков поп, такой и приход


Реально Зеленский - ограниченный. Вроде ж какие-то миллионы заработал, был там директором каких-то ООО, Квартала. Но так тупить при подборе кадров, это жесть

Он просто не вышел из Квартала. Он все еще там, и даже больше: перетащил Квартал на Банковую.И он не президент он играет президента.
Как говорится, деревню из девушки не вышибить.

Артисти, по своїй природі, конформісти. Кварталівці звикли йти за глядачами, звідти патологічне слідкування за рейтингом і опитуваннями, хитання в різні боки. Причому, не важлива законність і система, а тільки бажання товпи, яке можна трансформувати в рейтинг.
Коли (через рік) рейтинг ляже ниже плинтуса, і вже нічого не буде світити на виборах, вони ляжуть під олігархів, як звикли це робити в Кварталі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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