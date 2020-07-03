ещё не легли?
беспокоит то, шо своими деяниями зелёные, не оставляя себе выбора, сами себя толкнут в путенские объятия
какой то совок он всё же, да и с бацькой встречался, тот плохому не научит...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:37
ещё не легли?
беспокоит то, шо своими деяниями зелёные, не оставляя себе выбора, сами себя толкнут в путенские объятия
какой то совок он всё же, да и с бацькой встречался, тот плохому не научит...
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:59
Re: Політичні дискусії
Так основная проблема, что они сразу легли под олигархов.
Первый кабмин Гончарука был банально Сороса-Пинчука, включая ФОПа грантоеда Премьера.
Второй кабмин разбавили ахметовцы, включая Шмигаля.
Не читаю Будивельника и Trast.
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