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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6377637863796380
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:37

  lapay написав:Коли (через рік) рейтинг ляже ниже плинтуса, і вже нічого не буде світити на виборах, вони ляжуть під олігархів, як звикли це робити в Кварталі.


ещё не легли?

беспокоит то, шо своими деяниями зелёные, не оставляя себе выбора, сами себя толкнут в путенские объятия

какой то совок он всё же, да и с бацькой встречался, тот плохому не научит... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:59

Re: Політичні дискусії

lapay написав:вони ляжуть під олігархів, як звикли це робити в Кварталі.


Так основная проблема, что они сразу легли под олигархов.
Первый кабмин Гончарука был банально Сороса-Пинчука, включая ФОПа грантоеда Премьера.
Второй кабмин разбавили ахметовцы, включая Шмигаля.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:40

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