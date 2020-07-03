Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Однако давление - это антоним эффективного диалога. Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой - слышит только свои политические интересы, обречен на поражение. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это - протест. Это - сигнал. Это - предупреждение. Это - красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул Смолий.
"Я говорю о таких решениях как неконтролируемая эмиссия денег для правительства, накрутка инфляции под заложенный в бюджет показатель и искусственная девальвация гривни в интересах экспортеров", – добавил Смолий.
по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах заведений высшего образования продолжительностью до одного года с последующим поступлением в заведения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования.
Всё-таки условие - после подготовительных курсов и в пределах квот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой