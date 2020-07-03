Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Однако давление - это антоним эффективного диалога. Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой - слышит только свои политические интересы, обречен на поражение. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это - протест. Это - сигнал. Это - предупреждение. Это - красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул Смолий.
"Я говорю о таких решениях как неконтролируемая эмиссия денег для правительства, накрутка инфляции под заложенный в бюджет показатель и искусственная девальвация гривни в интересах экспортеров", – добавил Смолий.
по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах заведений высшего образования продолжительностью до одного года с последующим поступлением в заведения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования.
Всё-таки условие - после подготовительных курсов и в пределах квот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав: Пля, она же тупая как пробка, смайлик рука-лицо. Обязательно для своих обращений надо или сняться в купальнике или оголить до груди плечи.
Вы представляете уровень деградации, это была замминистр инфраструктуры, министерства, ответственного за миллиардные потоки.
Они там через одного шизофреники, Милованов-дурачок, Малюська-клоун, Гончарук-самокатчик, Шыгаль - не может ответить на примитивные вопросы, соросята-ФОПы, ни дня не работавшие в реальном секторе, сейчас возглавляющие комитеты Рады.
Пропал дом (С)
Вы так хвалились, что убрали Порошенко Странно, что не радуетесь новым лицам
Вас же предупреждали.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой