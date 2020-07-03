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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6377637863796380
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:37

  lapay написав:Коли (через рік) рейтинг ляже ниже плинтуса, і вже нічого не буде світити на виборах, вони ляжуть під олігархів, як звикли це робити в Кварталі.


ещё не легли?

беспокоит то, шо своими деяниями зелёные, не оставляя себе выбора, сами себя толкнут в путенские объятия

какой то совок он всё же, да и с бацькой встречался, тот плохому не научит... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:59

Re: Політичні дискусії

lapay написав:вони ляжуть під олігархів, як звикли це робити в Кварталі.


Так основная проблема, что они сразу легли под олигархов.
Первый кабмин Гончарука был банально Сороса-Пинчука, включая ФОПа грантоеда Премьера.
Второй кабмин разбавили ахметовцы, включая Шмигаля.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:40

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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:45

Ітогі подвєдьом. 2020-07-03

Ітогі подвєдьом. 2020-07-03

1) Оккупанты на Донбассе днем выпустили уже более 220 мин и снарядов, погибла 80-летняя мирная жительница (видео)

2) Арахамия объяснил, как был "одним из участников так называемого политического давления" на Смолия
одним из минусов в работе главы правления Нацбанка Якова Смолия считает то, что во время коронакризиса украинские банки выдали бизнесу очень мало кредитов под низкие проценты.

"Специалист" по кредитованию.

"Это - протест, красная линия": глава НБУ Смолий выступил в Верховной Раде
"Однако давление - это антоним эффективного диалога. Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой - слышит только свои политические интересы, обречен на поражение.
Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет!
Это - протест. Это - сигнал. Это - предупреждение. Это - красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул Смолий.

Рада поддержала отставку главы НБУ Смолия

"Повысить уровень инфляции и ослабить гривню": Смолий рассказал, в чем именно заключалось давление на НБУ
"Я говорю о таких решениях как неконтролируемая эмиссия денег для правительства, накрутка инфляции под заложенный в бюджет показатель и искусственная девальвация гривни в интересах экспортеров", – добавил Смолий.

3) Сбитие самолета МАУ: Украина от имени группы пяти стран будет вести переговоры с Ираном
Четыре государства поддержали инициативу Украины относительно меморандума о переговорах с Ираном по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Ну да, вести. Поддержали инициативу относительно меморандума. До переговоров ещё очень далеко

4) Саакашвили заявил, что в 2020 году Украина вернула из оффшоров всего 16 тысяч гривень
"Отличный" результат. Целых 16 тысяч

5) Каждый второй украинец недоволен работой НБУ - опрос
Большинство украинцев не хотят скачка инфляции и девальвации гривни, а также считают, что в последние два года политика Национального банка не привела к слишком медленному росту цен.

При чём НБУ к ценообразованию ?

6) Выпускники с оккупированных территорий могут поступать в любой украинский вуз без ВНО
по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах заведений высшего образования продолжительностью до одного года с последующим поступлением в заведения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования.

Всё-таки условие - после подготовительных курсов и в пределах квот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:57

  freeze написав:
Пля, она же тупая как пробка, смайлик рука-лицо.
Обязательно для своих обращений надо или сняться в купальнике или оголить до груди плечи.

Вы представляете уровень деградации, это была замминистр инфраструктуры, министерства, ответственного за миллиардные потоки.

Они там через одного шизофреники, Милованов-дурачок, Малюська-клоун, Гончарук-самокатчик, Шыгаль - не может ответить на примитивные вопросы, соросята-ФОПы, ни дня не работавшие в реальном секторе, сейчас возглавляющие комитеты Рады.

Пропал дом (С)

Вы так хвалились, что убрали Порошенко
Странно, что не радуетесь новым лицам :)

Вас же предупреждали.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:14

  freeze написав:
  Frant написав:Як би там не було, а Порошенка ніхто і ніколи не звинувачував у тупості.


Можно согласиться отчасти, предвыборная компания Порошенко была самая бездарная и тупая из всех выборов в Украине.

Нет, не тупая.

Была тупая биомасса, которая топила Порошенко.
Ко-Ко-Коррупция, оффшоры, Свинарчуки, "они просто пи** наши деньги"

Тоже самое было, когда топили Смолия.
ОВГЗ, Рожкова, Рожкова, Гонтарева, ОВГЗ

Вы принимали в обеих случаях активное участие

Порошенко проиграл под натиском популизма Бубочки - нет кортежам, нет кумовству, посадимо

Смолий сдался под натиском тупизны Бубочки
Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой - слышит только свои политические интересы, обречен на поражение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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