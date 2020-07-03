Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:45

одним из минусов в работе главы правления Нацбанка Якова Смолия считает то, что во время коронакризиса украинские банки выдали бизнесу очень мало кредитов под низкие проценты.

"Однако давление - это антоним эффективного диалога. Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой - слышит только свои политические интересы, обречен на поражение.

Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет!

Это - протест. Это - сигнал. Это - предупреждение. Это - красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул Смолий.

"Я говорю о таких решениях как неконтролируемая эмиссия денег для правительства, накрутка инфляции под заложенный в бюджет показатель и искусственная девальвация гривни в интересах экспортеров", – добавил Смолий.

Четыре государства поддержали инициативу Украины относительно меморандума о переговорах с Ираном по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Большинство украинцев не хотят скачка инфляции и девальвации гривни, а также считают, что в последние два года политика Национального банка не привела к слишком медленному росту цен.

по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах заведений высшего образования продолжительностью до одного года с последующим поступлением в заведения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования.

Ітогі подвєдьом. 2020-07-03"Специалист" по кредитованию.Ну да, вести. Поддержали инициативу относительно меморандума. До переговоров ещё очень далеко"Отличный" результат. Целых 16 тысячПри чём НБУ к ценообразованию ?Всё-таки условие - после подготовительных курсов и в пределах квот