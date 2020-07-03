Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Однако давление - это антоним эффективного диалога. Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой - слышит только свои политические интересы, обречен на поражение. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это - протест. Это - сигнал. Это - предупреждение. Это - красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - подчеркнул Смолий.
"Я говорю о таких решениях как неконтролируемая эмиссия денег для правительства, накрутка инфляции под заложенный в бюджет показатель и искусственная девальвация гривни в интересах экспортеров", – добавил Смолий.
по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах заведений высшего образования продолжительностью до одного года с последующим поступлением в заведения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования.
Всё-таки условие - после подготовительных курсов и в пределах квот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав: Пля, она же тупая как пробка, смайлик рука-лицо. Обязательно для своих обращений надо или сняться в купальнике или оголить до груди плечи.
Вы представляете уровень деградации, это была замминистр инфраструктуры, министерства, ответственного за миллиардные потоки.
Они там через одного шизофреники, Милованов-дурачок, Малюська-клоун, Гончарук-самокатчик, Шыгаль - не может ответить на примитивные вопросы, соросята-ФОПы, ни дня не работавшие в реальном секторе, сейчас возглавляющие комитеты Рады.
Пропал дом (С)
Вы так хвалились, что убрали Порошенко Странно, что не радуетесь новым лицам
Вас же предупреждали.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Удивительное совпадение: то, ПАП (Вы ещё удивлялись) делал всё для прихода к власти ЗЕ, теперь ЗЕ делает всё для прихода к власти кого-то.
Мне вчера в узком кругу упорно доказывали, что ПАПа. Хотя, я помню, что Вы категорически не допускаете данную возможность повторного возвращения.
Петро имеет ноль шансов на повторное восхождение на верх. Никогда и нигде человек с фантастическим антирейтингом в 70-75 процентов не повторял свой путь на верх. Это обычная психологическая аксиома. Когда мозг человека присваивает политику антирейтинг, человек перестает отслеживать политика-антирейтинг, как бы тот политик не пыжился изменить свое мнение о себе. Избиратель, присвоивший кому то личный антирейтинг, никогда не проголосует за этого политика. Он проголосует за любого другого.
Депутат ОПЗЖ Кива - абоненту "Яна б***" в ответ на фото ребенка: "16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя". ФОТО
Народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна б***". Депутат получил от абонента фото ребенка, а в ответ рассказал о своих расходах на содержание. Переписку Кивы удалось заснять корреспонденту Цензор.НЕТ.
Народный избранник получил от абонента, записанного как "Яна б***", фото маленького ребенка на море.
В ответ Кива написал такой текст: "3000 тебе + 7500 лагерь + 5... Дима + 1000 твоя мама. 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 - еженедельно + ежемесячная зарплата. + оплата аренды дома"
На последней фотографии видно, что во время переписки Киве пришло оповещение от телеграм-канала "Models market channel". Это российский телеграм-канал, позиционирующий себя как "агентство свиданий с моделями". Для того, чтобы присоединиться к каналу, нужно отправить его создателям $500, чтобы стать "ультра-топ клиентом" - $1500
freeze написав:предвыборная компания Порошенко была самая бездарная и тупая из всех выборов в Украине.
Зависит от того, какие он поставил перед собой цели. Не исключено, что он понял, что президентство ему уже никаким боком не светит, и решил заняться консолидацией своего "ядерного" электората, который будет гарантировать прохождение немаленькой фракции в парламент (что в наших условиях само по себе - неплохой бизнес). Можно констатировать, что ПАП успешно "съел" всех своих оппонентов на право-националистическом фланге: Свободу, Садопомощь, Гриценко, Голос и пр., и даже от Тимошенко откусил кусок, судя по социологии. Этого электората явно недостаточно для победы или большинства в Раде, зато он предан и дисциплинирован: а значит, можно экономить на предвыборных кампаниях.