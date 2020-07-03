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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 лип, 2020 02:10
freeze написав:
detroytred написав:Удивительное совпадение: то, ПАП (Вы ещё удивлялись) делал всё для прихода к власти ЗЕ, теперь ЗЕ делает всё для прихода к власти кого-то.
Мне вчера в узком кругу упорно доказывали, что ПАПа.
Хотя, я помню, что Вы категорически не допускаете данную возможность повторного возвращения.
Петро имеет ноль шансов на повторное восхождение на верх.
Никогда и нигде человек с фантастическим антирейтингом в 70-75 процентов не повторял свой путь на верх.
Это обычная психологическая аксиома.
Когда мозг человека присваивает политику антирейтинг, человек перестает отслеживать политика-антирейтинг, как бы тот политик не пыжился изменить свое мнение о себе. Избиратель, присвоивший кому то личный антирейтинг, никогда не проголосует за этого политика. Он проголосует за любого другого.
а ющенко-янукович?
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