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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6378637963806381
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 02:10

  freeze написав:
detroytred написав:Удивительное совпадение: то, ПАП (Вы ещё удивлялись) делал всё для прихода к власти ЗЕ, теперь ЗЕ делает всё для прихода к власти кого-то.

Мне вчера в узком кругу упорно доказывали, что ПАПа.
Хотя, я помню, что Вы категорически не допускаете данную возможность повторного возвращения.


Петро имеет ноль шансов на повторное восхождение на верх.
Никогда и нигде человек с фантастическим антирейтингом в 70-75 процентов не повторял свой путь на верх.
Это обычная психологическая аксиома.
Когда мозг человека присваивает политику антирейтинг, человек перестает отслеживать политика-антирейтинг, как бы тот политик не пыжился изменить свое мнение о себе. Избиратель, присвоивший кому то личный антирейтинг, никогда не проголосует за этого политика. Он проголосует за любого другого.
а ющенко-янукович?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:19

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А за что её брали в Министерство транспорта?
За что её взяли на новую работу?


Пля, она же тупая как пробка, смайлик рука-лицо.
Обязательно для своих обращений надо или сняться в купальнике или оголить до груди плечи.

Вы представляете уровень деградации, это была замминистр инфраструктуры, министерства, ответственного за миллиардные потоки.

Они там через одного шизофреники, Милованов-дурачок, Малюська-клоун, Гончарук-самокатчик, Шыгаль - не может ответить на примитивные вопросы, соросята-ФОПы, ни дня не работавшие в реальном секторе, сейчас возглавляющие комитеты Рады.

Пропал дом (С)

ти забув о главном
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:25

  Вкладчик1234 написав:Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.

банкопад: "нєзабудім, нєпрастім"
а в Зе: "макаронавірусний бєсконєчний дєрібан-корантін"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:30

  freeze написав:
lapay написав:вони ляжуть під олігархів, як звикли це робити в Кварталі.


Так основная проблема, что они сразу легли под олигархов.
Первый кабмин Гончарука был банально Сороса-Пинчука, включая ФОПа грантоеда Премьера.
Второй кабмин разбавили ахметовцы, включая Шмигаля.

надо всіх перепробувать, а може там найдеться "справжній мусчина"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:06

Раз мутрий нарот обрав популіста, преЗедента-Катастрофу- він її отримає!
https://uainfo.org/blognews/1593781834- ... atam-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:24

  Frant написав:Раз мутрий нарот обрав популіста, преЗедента-Катастрофу- він її отримає!
https://uainfo.org/blognews/1593781834- ... atam-.html

фуфло порохатої пропаганди для лохів, що шестьорки песікоти нам кожен день тут постять.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:59

  unicdima написав:
  Frant написав:Раз мутрий нарот обрав популіста, преЗедента-Катастрофу- він її отримає!
https://uainfo.org/blognews/1593781834- ... atam-.html

фуфло порохатої пропаганди для лохів, що шестьорки песікоти нам кожен день тут постять.

Шестеришь здесь ты :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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