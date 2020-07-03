Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Удивительное совпадение: то, ПАП (Вы ещё удивлялись) делал всё для прихода к власти ЗЕ, теперь ЗЕ делает всё для прихода к власти кого-то.
Мне вчера в узком кругу упорно доказывали, что ПАПа. Хотя, я помню, что Вы категорически не допускаете данную возможность повторного возвращения.
Петро имеет ноль шансов на повторное восхождение на верх. Никогда и нигде человек с фантастическим антирейтингом в 70-75 процентов не повторял свой путь на верх. Это обычная психологическая аксиома. Когда мозг человека присваивает политику антирейтинг, человек перестает отслеживать политика-антирейтинг, как бы тот политик не пыжился изменить свое мнение о себе. Избиратель, присвоивший кому то личный антирейтинг, никогда не проголосует за этого политика. Он проголосует за любого другого.
Вкладчик1234 написав:А за что её брали в Министерство транспорта? За что её взяли на новую работу?
Пля, она же тупая как пробка, смайлик рука-лицо. Обязательно для своих обращений надо или сняться в купальнике или оголить до груди плечи.
Вы представляете уровень деградации, это была замминистр инфраструктуры, министерства, ответственного за миллиардные потоки.
Они там через одного шизофреники, Милованов-дурачок, Малюська-клоун, Гончарук-самокатчик, Шыгаль - не может ответить на примитивные вопросы, соросята-ФОПы, ни дня не работавшие в реальном секторе, сейчас возглавляющие комитеты Рады.