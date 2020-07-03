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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6379638063816382>
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 02:10

  freeze написав:
detroytred написав:Удивительное совпадение: то, ПАП (Вы ещё удивлялись) делал всё для прихода к власти ЗЕ, теперь ЗЕ делает всё для прихода к власти кого-то.

Мне вчера в узком кругу упорно доказывали, что ПАПа.
Хотя, я помню, что Вы категорически не допускаете данную возможность повторного возвращения.


Петро имеет ноль шансов на повторное восхождение на верх.
Никогда и нигде человек с фантастическим антирейтингом в 70-75 процентов не повторял свой путь на верх.
Это обычная психологическая аксиома.
Когда мозг человека присваивает политику антирейтинг, человек перестает отслеживать политика-антирейтинг, как бы тот политик не пыжился изменить свое мнение о себе. Избиратель, присвоивший кому то личный антирейтинг, никогда не проголосует за этого политика. Он проголосует за любого другого.
а ющенко-янукович?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:19

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А за что её брали в Министерство транспорта?
За что её взяли на новую работу?


Пля, она же тупая как пробка, смайлик рука-лицо.
Обязательно для своих обращений надо или сняться в купальнике или оголить до груди плечи.

Вы представляете уровень деградации, это была замминистр инфраструктуры, министерства, ответственного за миллиардные потоки.

Они там через одного шизофреники, Милованов-дурачок, Малюська-клоун, Гончарук-самокатчик, Шыгаль - не может ответить на примитивные вопросы, соросята-ФОПы, ни дня не работавшие в реальном секторе, сейчас возглавляющие комитеты Рады.

Пропал дом (С)

ти забув о главном
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:25

  Вкладчик1234 написав:Петя ввёл только военный сбор, и только для плебса. А саму войну - нет.
А его дружбан - сдал Крым без сопротивления.
Это из самого глобального.

Ну и "мелочи", типа подаренного Дебальцево, "перемоги" в Иловайске с "переможным" парадом, взорванные военные склады, и т.д.

банкопад: "нєзабудім, нєпрастім"
а в Зе: "макаронавірусний бєсконєчний дєрібан-корантін"
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:30

  freeze написав:
lapay написав:вони ляжуть під олігархів, як звикли це робити в Кварталі.


Так основная проблема, что они сразу легли под олигархов.
Первый кабмин Гончарука был банально Сороса-Пинчука, включая ФОПа грантоеда Премьера.
Второй кабмин разбавили ахметовцы, включая Шмигаля.

надо всіх перепробувать, а може там найдеться "справжній мусчина"
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:06

Раз мутрий нарот обрав популіста, преЗедента-Катастрофу- він її отримає!
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:05

Специально для Уникального Димы
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:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:12

  pesikot написав: 3) ГБР обыскивает ракетные бригады Воздушных сил и изымает оборудование – ВС ВСУ
Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изымают оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны.
И это в стране, которая воююет.

Я вообще не понимаю, почему охрана военных объектов их просто не перестреляла.
Или опять ждали мокрую печать? :evil:

На какой ... наплодили все эти НАБУ и ГБР?
МВФ "порекомендовал"?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:32

  Starikan написав:Я вообще не понимаю, почему охрана военных объектов их просто не перестреляла.
Или опять ждали мокрую печать? :evil:

На какой ... наплодили все эти НАБУ и ГБР?
МВФ "порекомендовал"?


Потому что в стране нет закона. Есть понятия. И выполнив свои служебные обязанности, можно крепко пострадать. Так зачем же...
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:34

  Starikan написав:На какой ... наплодили все эти НАБУ и ГБР?
МВФ "порекомендовал"?

питання до Петра :D це його дітища :D
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:37

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  pesikot написав: 3) ГБР обыскивает ракетные бригады Воздушных сил и изымает оборудование – ВС ВСУ
Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изымают оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны.
И это в стране, которая воююет.

Я вообще не понимаю, почему охрана военных объектов их просто не перестреляла.
Или опять ждали мокрую печать? :evil:

На какой ... наплодили все эти НАБУ и ГБР?
МВФ "порекомендовал"?


Должностные лица воинских частей поднадзорны ГБР. Как вы себе это представляете - к вам приходят ваши проверяющие и вы их расстреливаете?
Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.
Не читаю Будивельника и Trast.
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