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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:49
freeze написав:
Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.
і точно, що не знімали з техніки на бойовому чергуванні.
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