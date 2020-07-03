Додано: Суб 04 лип, 2020 13:53

Starikan написав: pesikot написав: 3) ГБР обыскивает ракетные бригады Воздушных сил и изымает оборудование – ВС ВСУ

Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изымают оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны. И это в стране, которая воююет. И это в стране, которая воююет.

Я вообще не понимаю, почему охрана военных объектов их просто не перестреляла.

Или опять ждали мокрую печать?



На какой ... наплодили все эти НАБУ и ГБР?

МВФ "порекомендовал"? Я вообще не понимаю, почему охрана военных объектов их просто не перестреляла.Или опять ждали мокрую печать?На какой ... наплодили все эти НАБУ и ГБР?МВФ "порекомендовал"?

Кого перестреляла?)))))))))))))Реальность другая...В ней разводящий сержант на посту расстреливает часового, но комчасти такой зашквары не нужен и ... якобы самострел или неосторожное обращение с оружием вместо сержанта за граты.И в то же время за применение оружия даже против явного нарушителя начкар с часовым задолбутся обьяснительные писать. Да и платить, если что.Потому что все рехформы - это только забезпечення. А в остальном даже не топтание, а уверенное движение в ... к по понятиям.Где феодилизм, а не Закон.Мокрая печать архиважна в таких условиях. Она единственная прикроет зад тому, которому Вы с лёгкостью возмущаетесь почему не перестреляла.Могу кратко: служат ... командиру (феодалу)) по понятиям, а не государству по уставам.