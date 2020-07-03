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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:49
freeze написав:
Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.
і точно, що не знімали з техніки на бойовому чергуванні.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:20
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:33
freeze написав:
Должностные лица воинских частей поднадзорны ГБР. Как вы себе это представляете - к вам приходят ваши проверяющие и вы их расстреливаете?
Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.
Вы устав караульной службы давно читали?
Если у нас такой бардак с охраной частей ПВО на боевом дежурстве... это катастрофа, ведь к осени достаточно десятка диверсионных групп, чтобы оставить полстраны без ПВО, и тогда залетай как хочешь, и делай все что хочешь.
Зашквар, за зашкваром, клоуны и некомпетентность на всех уровнях управления... беда.
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_Mykola_
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:53
Starikan написав:
Я вообще не понимаю, почему охрана военных объектов их просто не перестреляла.
Или опять ждали мокрую печать?
На какой ... наплодили все эти НАБУ и ГБР?
МВФ "порекомендовал"?
Кого перестреляла?)))))))))))))
Реальность другая...
В ней разводящий сержант на посту расстреливает часового, но комчасти такой зашквары не нужен и ... якобы самострел или неосторожное обращение с оружием вместо сержанта за граты.
И в то же время за применение оружия даже против явного нарушителя начкар с часовым задолбутся обьяснительные писать. Да и платить, если что.
Потому что все рехформы - это только забезпечення. А в остальном даже не топтание, а уверенное движение в ... к по понятиям.
Где феодилизм, а не Закон.
Мокрая печать архиважна в таких условиях. Она единственная прикроет зад тому, которому Вы с лёгкостью возмущаетесь почему не перестреляла.
Могу кратко: служат ... командиру (феодалу)) по понятиям, а не государству по уставам.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:59
vano80 написав: Starikan написав:
Я вообще не понимаю, почему охрана военных объектов их просто не перестреляла.
Или опять ждали мокрую печать?
На какой ... наплодили все эти НАБУ и ГБР?
МВФ "порекомендовал"?
Потому что в стране нет закона. Есть понятия. И выполнив свои служебные обязанности, можно крепко пострадать. Так зачем же...
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Додано: Суб 04 лип, 2020 14:13
_Mykola_ написав: freeze написав:
Должностные лица воинских частей поднадзорны ГБР. Как вы себе это представляете - к вам приходят ваши проверяющие и вы их расстреливаете?
Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.
Вы устав караульной службы давно читали?
Если у нас такой бардак с охраной частей ПВО на боевом дежурстве... это катастрофа, ведь к осени достаточно десятка диверсионных групп, чтобы оставить полстраны без ПВО, и тогда залетай как хочешь, и делай все что хочешь.
Зашквар, за зашкваром, клоуны и некомпетентность на всех уровнях управления... беда.
А вы Устав знаете?))
В свое время я многие статьи Устава ГиК службы наизусть знал, вряд ли сейчас много изменилось
Вы же не думаете, что ГБР по тихому через забор перевезла, чтобы ночью что то открутить)
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Суб 04 лип, 2020 14:25
Помнится, что вскоре после оккупации Крыма, было видео полёта российского венного вертолёта над каким-то частным сектором херсонской области.
На что наши защитнички ответили, типа "они заблудись", а мы "могли их обнаружить только визуально, т.к. они низко летели. Сбить не могли, т.к. на такой низкой высоте невозможно прицелиться"
Вот и вся "защита границ"
Так было при коричневой власти. И ничего особо не меняется при зеленой
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 04 лип, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 14:31
freeze написав:
Должностные лица воинских частей поднадзорны ГБР. Как вы себе это представляете - к вам приходят ваши проверяющие и вы их расстреливаете?
Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.
С сайта ГБР
Також Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань окрім кримінального провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України) розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України).
Короче: считаю, что все эти паразитические структуры (начиная с НАБУ), навязанные нам МВФ и прочими "озабоченными коррупцией западными партнерами", должны быть ликвидированы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Starikan
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