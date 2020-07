Додано: Суб 04 лип, 2020 17:30

freeze написав: Да, с этими структурами полный перебор, плюс непонятно кто чем занимается и как разделются сферы влияния, но зато у всех носки по 300 грн и ноль отдачи.

Розвал правоохоронної системи триває. Незабаром фейсбучних селфі-поліцаїв змусять ставати на коліна перед урками та борцями з гомофобією.

