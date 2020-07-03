і точно, що не знімали з техніки на бойовому чергуванні.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:49
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:20
3 кляссы руськага языку
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:33
Вы устав караульной службы давно читали?
Если у нас такой бардак с охраной частей ПВО на боевом дежурстве... это катастрофа, ведь к осени достаточно десятка диверсионных групп, чтобы оставить полстраны без ПВО, и тогда залетай как хочешь, и делай все что хочешь.
Зашквар, за зашкваром, клоуны и некомпетентность на всех уровнях управления... беда.
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:53
Кого перестреляла?)))))))))))))
Реальность другая...
В ней разводящий сержант на посту расстреливает часового, но комчасти такой зашквары не нужен и ... якобы самострел или неосторожное обращение с оружием вместо сержанта за граты.
И в то же время за применение оружия даже против явного нарушителя начкар с часовым задолбутся обьяснительные писать. Да и платить, если что.
Потому что все рехформы - это только забезпечення. А в остальном даже не топтание, а уверенное движение в ... к по понятиям.
Где феодилизм, а не Закон.
Мокрая печать архиважна в таких условиях. Она единственная прикроет зад тому, которому Вы с лёгкостью возмущаетесь почему не перестреляла.
Могу кратко: служат ... командиру (феодалу)) по понятиям, а не государству по уставам.
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:59
+1000500
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:13
Re: Політичні дискусії
А вы Устав знаете?))
В свое время я многие статьи Устава ГиК службы наизусть знал, вряд ли сейчас много изменилось
Вы же не думаете, что ГБР по тихому через забор перевезла, чтобы ночью что то открутить)
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:25
Помнится, что вскоре после оккупации Крыма, было видео полёта российского венного вертолёта над каким-то частным сектором херсонской области.
На что наши защитнички ответили, типа "они заблудись", а мы "могли их обнаружить только визуально, т.к. они низко летели. Сбить не могли, т.к. на такой низкой высоте невозможно прицелиться"
Вот и вся "защита границ"
Так было при коричневой власти. И ничего особо не меняется при зеленой
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 04 лип, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:31
С сайта ГБР
Короче: считаю, что все эти паразитические структуры (начиная с НАБУ), навязанные нам МВФ и прочими "озабоченными коррупцией западными партнерами", должны быть ликвидированы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:36
Re: Політичні дискусії
Да, с этими структурами полный перебор, плюс непонятно кто чем занимается и как разделются сферы влияния, но зато у всех носки по 300 грн и ноль отдачи.
Еще Служба финансовых расследований на подходе создания.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:30
Розвал правоохоронної системи триває. Незабаром фейсбучних селфі-поліцаїв змусять ставати на коліна перед урками та борцями з гомофобією.
По НАБУ ще можна дискутувати - схоже, через них реалізують свої "здобутки" заокеанські "трилітерні" контори. Але штат там такий не потрібен для цього, і шкарпетки, думаю. Втім "вихлоп" все одно =0.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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