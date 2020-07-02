Украина придерживается мировых модных трендов
Да, частенько в западных комедиях стебутся с темы кучи органов из 3 букв.
И этот тренд на создание множества контор, которые непонятно чем занимаются, - пришёл тоже из метрополии
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:35
Украина придерживается мировых модных трендов
Да, частенько в западных комедиях стебутся с темы кучи органов из 3 букв.
И этот тренд на создание множества контор, которые непонятно чем занимаются, - пришёл тоже из метрополии
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:08
Вкладчик1234
За океаном держуправлінський безлад різних ступенів є скрізь. Але в трилітерних конторах є багато фахівців.
Пригадайте інформацію про розмір "чайових", сплачених київськими Илітаріями в "закритих" готелях на тропічних островах (інформація повна була, про все, зокрема чайові). Зливалася інформація про відпочинок через журналізів, але таку інформацію неспроможний отримати жоден журналіз, тим паче з України.
Щодо оприлюднення розміру "чайових" - це "перебір". Зрозуміло хто і як таку інформацію міг "витиснути" (мабуть, ХYZ - "друзі" з місцевої влади - адміністрація/власники готелю - персонал). Але якийсь заокеанський телепень, який протирає штани в офісі, протупив трохи - видалив не всі зайві деталі із звіту.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:55
Коллега freeze, не узнаю вас. Стесняюсь спросить, вас в гугле забанили ?
Значит, забирали. Ибо невозможно вернуть то, чего не забирали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:59
Врунишка.
Для тебя продублирую
А ты ври дальше, шестёрка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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