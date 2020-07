Додано: Суб 04 лип, 2020 18:08

Вкладчик1234

За океаном держуправлінський безлад різних ступенів є скрізь. Але в трилітерних конторах є багато фахівців.

Пригадайте інформацію про розмір "чайових", сплачених київськими Илітаріями в "закритих" готелях на тропічних островах (інформація повна була, про все, зокрема чайові). Зливалася інформація про відпочинок через журналізів, але таку інформацію неспроможний отримати жоден журналіз, тим паче з України.

Щодо оприлюднення розміру "чайових" - це "перебір". Зрозуміло хто і як таку інформацію міг "витиснути" (мабуть, ХYZ - "друзі" з місцевої влади - адміністрація/власники готелю - персонал). Але якийсь заокеанський телепень, який протирає штани в офісі, протупив трохи - видалив не всі зайві деталі із звіту.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell