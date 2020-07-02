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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6380638163826383
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:35

  centurionus написав:Незабаром фейсбучних селфі-поліцаїв змусять ставати на коліна перед урками та борцями з гомофобією

Украина придерживается мировых модных трендов :)

  centurionus написав:По НАБУ ще можна дискутувати - схоже, через них реалізують свої "здобутки" заокеанські "трилітерні" контори.

Да, частенько в западных комедиях стебутся с темы кучи органов из 3 букв.
И этот тренд на создание множества контор, которые непонятно чем занимаются, - пришёл тоже из метрополии
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:08

Вкладчик1234
За океаном держуправлінський безлад різних ступенів є скрізь. Але в трилітерних конторах є багато фахівців.
Пригадайте інформацію про розмір "чайових", сплачених київськими Илітаріями в "закритих" готелях на тропічних островах (інформація повна була, про все, зокрема чайові). Зливалася інформація про відпочинок через журналізів, але таку інформацію неспроможний отримати жоден журналіз, тим паче з України.
Щодо оприлюднення розміру "чайових" - це "перебір". Зрозуміло хто і як таку інформацію міг "витиснути" (мабуть, ХYZ - "друзі" з місцевої влади - адміністрація/власники готелю - персонал). Але якийсь заокеанський телепень, який протирає штани в офісі, протупив трохи - видалив не всі зайві деталі із звіту.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:55

  freeze написав:Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.

Коллега freeze, не узнаю вас. Стесняюсь спросить, вас в гугле забанили ? :)

Офіційна заява Державного бюро розслідувань
2 липня 2020 року о 22:50 вилучені військові прилади (клістрони) були повернуті у військові частини.

Значит, забирали. Ибо невозможно вернуть то, чего не забирали :)
За фактом вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних сил України у Державному бюро розслідувань розпочате службове розслідування.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:59

  unicdima написав:
  freeze написав:Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.

і точно, що не знімали з техніки на бойовому чергуванні.

Врунишка.
Для тебя продублирую
Офіційна заява Державного бюро розслідувань
2 липня 2020 року о 22:50 вилучені військові прилади (клістрони) були повернуті у військові частини.


А ты ври дальше, шестёрка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:05

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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:30

НеКратко. 2020-07-04

НеКратко. 2020-07-04

1) "Никто от Украины ничего не может требовать": Зеленский об изменениях в Конституцию об особом статусе Донбасса
Какой грозный.
Конечно, зачем особый статус Донбасса, когда в Донбасс хотят превратит всю Украину
Изымая клистроны с военных частей. Это уже измена

2) Зеленский: давления из ОП на Смолия не было, никаких рисков относительно курса гривни в связи с его отставкой нет
Президент Владимир Зеленский отметил, что имел хорошие профессиональные и человеческие отношения с экс-главой Нацбанка Яковом Смолием.

Зеленский откровенно врёт

с 0:27
"Ми дотиснемо банківську систему України, не зважаючи на те, що вона у нас дуже, дуже, дуже незалежна. Ми їх дотиснемо"
Враньё Бубочки, что давления не было. Вот его слова, которые невозможно выдернуть из контекста.
Давление было постоянно

3) Кривое зеркало. Как соцсети и телевидение помогли России захватить Крым
Россия эффективно использовала гибридные методы ведения войны для аннексии Крыма

Должен заметить, что в РФ, стратегически - всё отлично просчитано. А вот тактически - ни фига
Крым стратегически захватили, а вот тактически - проиграли

4) "Первый канал" попался на фейках: выдал старое видео за празднование принятия поправок в Конституцию РФ
Ну кто бы сомневался

5) Шкарлет о покупке университетом пикапа за 1,5 млн грн: В нищих никогда не ходили
"Отличный" кандидат в министры образования

Если бы хотели купить пикап для утилитарного использования, купили бы Мицык L-200
Но купили предтоповую Toyota Hilux за 1.5 лямов

При этом, состояние 4-х основных зданий университета оставляет желать лучшего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:33

  Вкладчик1234 написав:Зображення


Зато не за роялем со спущенными штанами )))))
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