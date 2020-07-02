Украина придерживается мировых модных трендов
Да, частенько в западных комедиях стебутся с темы кучи органов из 3 букв.
И этот тренд на создание множества контор, которые непонятно чем занимаются, - пришёл тоже из метрополии
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:35
Украина придерживается мировых модных трендов
Да, частенько в западных комедиях стебутся с темы кучи органов из 3 букв.
И этот тренд на создание множества контор, которые непонятно чем занимаются, - пришёл тоже из метрополии
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:08
Вкладчик1234
За океаном держуправлінський безлад різних ступенів є скрізь. Але в трилітерних конторах є багато фахівців.
Пригадайте інформацію про розмір "чайових", сплачених київськими Илітаріями в "закритих" готелях на тропічних островах (інформація повна була, про все, зокрема чайові). Зливалася інформація про відпочинок через журналізів, але таку інформацію неспроможний отримати жоден журналіз, тим паче з України.
Щодо оприлюднення розміру "чайових" - це "перебір". Зрозуміло хто і як таку інформацію міг "витиснути" (мабуть, ХYZ - "друзі" з місцевої влади - адміністрація/власники готелю - персонал). Але якийсь заокеанський телепень, який протирає штани в офісі, протупив трохи - видалив не всі зайві деталі із звіту.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:55
Коллега freeze, не узнаю вас. Стесняюсь спросить, вас в гугле забанили ?
Значит, забирали. Ибо невозможно вернуть то, чего не забирали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:59
Врунишка.
Для тебя продублирую
А ты ври дальше, шестёрка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:30
НеКратко. 2020-07-04
НеКратко. 2020-07-04
1)
Какой грозный.
Конечно, зачем особый статус Донбасса, когда в Донбасс хотят превратит всю Украину
Изымая клистроны с военных частей. Это уже измена
2)
Зеленский откровенно врёт
с 0:27
"Ми дотиснемо банківську систему України, не зважаючи на те, що вона у нас дуже, дуже, дуже незалежна. Ми їх дотиснемо"
Враньё Бубочки, что давления не было. Вот его слова, которые невозможно выдернуть из контекста.
Давление было постоянно
3)
Должен заметить, что в РФ, стратегически - всё отлично просчитано. А вот тактически - ни фига
Крым стратегически захватили, а вот тактически - проиграли
4)
Ну кто бы сомневался
5)
"Отличный" кандидат в министры образования
Если бы хотели купить пикап для утилитарного использования, купили бы Мицык L-200
Но купили предтоповую Toyota Hilux за 1.5 лямов
При этом, состояние 4-х основных зданий университета оставляет желать лучшего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:22
Re: Політичні дискусії
Да прибуде з нами сила!РЫДААААЮ......
Кремлевцы, сегодня наш Кровавый Пастор, да благословят его Мазепа, сын его Петлюра и внук Бандера, соизволил интервью говорить. Для какого-то там BBC News снизошел.
Так вот что он сказал, что наши корабли опять поплывут через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море. Стопудово.
Просто потому, что имеем право плавать по своим водам и не тамбовские волки нам указывать будут. Но на наших кораблях будут в этот раз наблюдатели ОБСЕ и НАТО. А возможно, в будущем, с нами и сами корабли НАТО придут поплавать. Просто так. Ведь мы их приглашаем в свои воды поплавать, имеем право. А они имеют право поплавать по приглашению.
Как думаете, великий Хутин опять отдаст приказ стрелять?
А знаете, что еще наш Кровавый Пастор, да хранит его визитка Яроша, сказал?
Что мы не будем стрелять. С кораблей. Но можем слегка стрельнуть с новых ракетных комплексов, которые стреляют по мишеням на расстоянии 300 км. По кораблику какому-то, который вдруг захочет препятствовать нашему буксиру. Имеем право. И ракетные комплексы уже имеем.
А еще знаете что?
Кровавый Пастор, да будут дни его полны мертвыми снегирями, сказал, что мы и по мостам имеем право стрелять. Особенно по тем, которые без нашего разрешения построены. И ничего нам за это со стороны цивилизованного мира не будет.
Так вот, что еще я вам скажу. Наш Пастор хоть и Велик, но совершенно лишен чувства юмора. Поэтому не шутит.
Не умеет.!!!
Руслан Ходак
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:27
Сегодня украинская делегация не поддалась на шантаж и ультиматумы российской делегации на встрече "нормандской четвёрки"
Что-то не слышно шоколадных вскукареков про "зеленский сливает Донбасс путену!"
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:40
Еще бы подробностей про суть шантажа и ультиматумов. И что значит "не поддалась".
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